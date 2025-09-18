O que se sabe sobre o veto à participação de Milly Lacombe em festival literário

A Festa Literomusical (Flim) de São José dos Campos (SP) adiou o evento que aconteceria neste final de semana. A decisão foi tomada após diversos convidados cancelarem a participação na programação.
Escritores como Xico Sá, Cuti, Luiz Ketu e Helena Silvestre decidiram não participar. Os protestos ocorreram devido ao veto à participação da jornalista Milly Lacombe no evento.
A equipe de curadoria também deixou a feira. A exclusão da jornalista partiu do prefeito Anderson Farias (PSD) após a repercussão de declarações dadas por ela ao podcast Louva a Deusa, no fim de julho deste ano, quando Milly teceu críticas ao conceito de "família tradicional".
Entenda o caso
A decisão de cancelar a presença de Milly ocorreu após a repercussão de falas feitas por ela no podcast Louva a Deusa, no fim de julho. Na entrevista, a jornalista fez críticas ao conceito de família tradicional. Em um trecho que viralizou nas redes sociais, ela disse:
— Família é um núcleo produtor de neurose. Essa família tradicional, branca, conservadora, brasileira. Gente, isso é um horror. É a base do fascismo. Falemos a verdade.
Nas redes, Milly confirmou a entrevista, mas alegou que suas falas foram tiradas de contexto. O próprio canal do podcast afirmou haver “discrepância evidente entre o que foi dito originalmente e os recortes posteriores usados para promover censura, desqualificação pública e silenciamento”.
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), se manifestou na terça-feira (16) e confirmou o veto:
— Quero ser claro: a apresentação da ativista Milly Lacombe em São José foi cancelada. Cultura deve unir, não dividir.
Ele completou dizendo que a cultura no município “não é e nunca será palco político-ideológico”.
Repercussão nas redes sociais
A jornalista postou um vídeo nas redes sociais falando sobre a censura e comentou a repercussão sobre o veto à sua presença na feira. Veja abaixo:
Outros escritores também demonstraram apoio a jornalista:
Confira a nota pública do festival:
