O que se sabe sobre o caso do policial penal que atirou em entregador no RJ

Um entregador de delivery, identificado como Valério Junior, 28 anos, foi atingido por um tiro no pé, disparado por um policial penal, na última sexta-feira (29), em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O militar, identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini, foi preso no domingo (31).
O caso ganhou repercussão nacional depois que um vídeo gravado pela própria vítima viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que o policial penal atira no pé direito do entregador — o fato foi antecedido por uma discussão.
O desentendimento começou depois de o agente exigir que Valério subisse até seu apartamento para fazer a entrega, o que foi negado. A vítima foi atendida na emergência e liberada com a bala alojada, de acordo com o g1.
Entenda o caso
Valério divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento dos disparos. Ele relatou que chegou ao endereço, na rua Carlos Palut, em um conjunto de prédios conhecidos como Merk, na zona oeste do Rio, e avisou o cliente que o pedido estava no portão do condomínio.
O agente, por sua vez, teria exigido que o prestador de serviços subisse até o seu apartamento. Com a recusa de Valério, o policial penal vai ao encontro do entregador, que começa a gravar a conversa.
— Você não subir é uma parada — reclama o morador no início do vídeo.
— Tá ok. Estou na Merck... — Valério começa a narrar a situação e é interrompido pelo tiro, que atingiu seu pé direito.
— Então valeu — respondeu o policial, enquanto o entregador reclamava de dor. Na gravação, Valério questiona o motivo do disparo:
— Que isso, cara?
— Bora, me dá minha parada — disse o agente, insistindo em receber o pedido e reclamando por estar sendo filmado.
Valério, já com o pé ensanguentado, diz ser vizinho do policial:
— Eu moro aqui, cara. Eu sou morador, cara.
O entregador então grita por ajuda e parece chamar um porteiro:
— Ô, Tião! Me ajuda aqui, Tião! Ele me deu um tiro, Tião! Chega aí, Tião! Sou eu, Valério!
Ferrarini dá as costas ao baleado e volta para casa com o lanche. Valério foi atendido na emergência e liberado com a bala alojada no pé.
Investigação
O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia de Taquara. O delegado Marcos Buss contou ao programa Bom Dia Rio, da Rede Globo, que antes de o caso ganhar repercussão, o próprio Ferrarini procurou a polícia para comunicar o fato.
— Ele admitiu que se envolveu numa discussão com o entregador porque ele não teria se disposto a levar o lanche na casa dele. Em dado momento dessa discussão, segundo ele, a arma dele disparou acidentalmente e atingiu o motoboy — contou o delegado.
Após o depoimento, o policial penal foi liberado. Depois dessa fala — e do vídeo de Valério repercutir nas redes sociais — o delegado solicitou a prisão do agente.
— Até o momento, ele mantém a alegação de que o disparo teria sido acidental. Tão logo tivemos contato com as imagens do fato, constatamos que, pela própria dinâmica, esse disparo foi voluntário — afirmou o delegado.
O mandado de prisão preventiva foi cumprido no domingo e a medida foi mantida durante audiência de custódia. Ferrarini foi levado para o Presídio Constantino Cokotós, em Niterói, unidade que é destinada aos policiais presos.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e testemunhas serão ouvidas na apuração do caso. A arma do agente foi recolhida e será periciada. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.
— Uma pessoa que aponta uma arma de fogo para outra, seja em qualquer parte do corpo, e puxa o gatilho no mínimo assume o risco de causar a morte — ressaltou o delegado.
Afastamento do cargo
Antes da prisão de Ferrarini, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) anunciou seu afastamento por 90 dias e classificou a conduta do servidor como “abominável”, por meio de nota oficial. Um processo administrativo disciplinar foi aberto contra o policial.
“A Polícia Penal não compactua em hipótese alguma com atitude como essa, atitude repugnante e que não representa a grande maioria dos policiais penais do Rio de Janeiro”, declarou a secretária Maria Rosa Nebel.
"A corregedoria da SEAP está acompanhando o caso junto à delegacia de polícia, e nos solidarizamos com o entregador Valério Júnior”, continua.
Protesto de entregadores
Pelas redes sociais, Johnny Borges, o líder de diálogo com entregadores no iFood, prestou solidariedade.
"Pessoal, é lamentável como a gente foi impactado hoje de manhã pelas cenas de violência que aconteceram com o entregador Valério na noite de ontem, durante uma entrega" disse Borges, que continua:
"Estamos apurando o caso para tratar com a seriedade que merece. A gente quer desde já dizer pro Valério que ele tem total apoio do @ifoodbrasil, com respaldo jurídico, psicológico e tudo que ele precisar nesse momento", acrescentou.
Entregadores se uniram para fazer um protesto na porta do condomínio no início da tarde do último sábado (30), antes da prisão do policial penal.
O que diz o iFood
A empresa ressaltou que os entregadores não têm obrigação de subir até os apartamentos para realizar a entrega e afirmou que não admite qualquer tipo de violência contra os entregadores parceiros. Veja a nota na íntegra:
"O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior. A empresa conta com uma Política de Combate à Discriminação e à Violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma.
O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.
O iFood vai disponibilizar ao entregador Valério os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, oferecido em parceria com a organização de advogadas negras Black Sisters in Law, garantindo acesso à justiça e assistência emocional ao parceiro. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.
Esperamos que o caso não fique impune e que Valério Junior se recupere rapidamente."
