O que se sabe sobre o caso do corpo de adolescente encontrado em carro de cantor famoso do TikTok

Dentro do porta-malas de um Tesla abandonado em Hollywood, registrado em nome de um cantor em ascensão, autoridades encontraram um corpo decomposto e em pedaços, dando início a um dos casos criminais mais rumoroso da atualidade. D4vd, 20 anos, ganhou espaço no mundo da música depois que dois de seus lançamentos viralizaram no TikTok: Here With Me e Romantic Homicide, que sozinhas somam mais de 3 bilhões de reproduções no Spotify.