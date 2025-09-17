O que se sabe sobre o caso do corpo de adolescente encontrado em carro de cantor famoso do TikTok

Dentro do porta-malas de um Tesla abandonado em Hollywood, registrado em nome de um cantor em ascensão, autoridades encontraram um corpo decomposto e em pedaços, dando início a um dos casos criminais mais rumoroso da atualidade. D4vd, 20 anos, ganhou espaço no mundo da música depois que dois de seus lançamentos viralizaram no TikTok: Here With Me e Romantic Homicide, que sozinhas somam mais de 3 bilhões de reproduções no Spotify.
Enquanto o artista segue em turnê mundial, a polícia tenta descobrir como uma adolescente desaparecida há mais de um ano, quando ainda estava com 13 anos, acabou dentro do carro de um dos nomes mais promissores da cena musical atual.
A descoberta
O Tesla com placas do Texas foi abandonado nas colinas de Hollywood e rebocado em 8 de setembro para um pátio de apreensão. Dias depois, funcionários acionaram a polícia após perceberem um forte odor vindo do veículo. No porta-malas, dentro de um saco, estavam restos humanos cortados em partes e em avançado estado de decomposição.
Em pouco tempo o carro foi ligado ao cantor, gerando inclusive a suspeita na imprensa e nos fãs de que a vítima pudesse ser o cantor. Ele, entretanto, estava em turnê mundial, iniciada no mês passado, no momento em que o carro foi encontrado abandonado. O veículo nunca havia sido registrado como roubado.
Quem era a vítima
No dia seguinte à descoberta a Polícia de Los Angeles divulgou um relatório indicando que a vítima era do sexo feminino, com cerca de 1,55m de altura e 32 quilos, com tem cabelo preto ondulado e uma tatuagem no dedo indicador direito com a inscrição: “Shhh...”.
A mãe de uma adolescente chamada Celeste Rivas Hernandez que estava desaparecida desde abril de 2024 em Lake Elsinore, Califórnia, contatou a polícia e a imprensa comunicando que acreditava que os restos mortais eram de sua filha. A menina que tinha 13 anos no momento do desaparecimento, tinha as mesmas características físicas e a mesma tatuagem.
O relatório do Departamento Médico-Legal de Los Angeles diz que a data oficial da morte foi registrada como 8 de setembro, um dia após o que teria sido seu 15º aniversário, mesmo dia em que o carro foi rebocado para o pátio de apreensões.
Qual a ligação do cantor com a vítima
Além do carro estar registrado em nome de David Anthony Burke, o verdadeiro nome de D4vd, outras coincidências ligam o cantor a vítima. Ele também tem a mesma inscrição no dedo indicador direito. Mas essa tatuagem não é rara: a cantora Rihanna popularizou-a em 2008. Depois dela, Lindsay Lohan, Lily Allen e até o Neymar fizeram o mesmo desenho.
A mãe da vítima ainda contou à imprensa que a filha tinha um namorado chamado David na época de seu desaparecimento. Esta coincidência de nomes foi na verdade a primeira informação que fez a mãe da menina suspeitar que o corpo no Tesla pudesse ser da filha, contou ao TMZ.
Mesmo assim, a Polícia de Los Angeles não tem o cantor como suspeito e permitiu que ele continuasse sua turnê já que estava cooperando com a investigação de longe.
Quem é o cantor
D4vd tem 20 anos e despontou no cenário musical com o hit “Romantic Homicide”, que viralizou no TikTok e já soma bilhões de streams. Conhecido pelo estilo indie-pop melancólico, o artista ainda não tem o nome muito conhecido, mas já acumula milhões de seguidores e hits nas redes sociais.
Nascido em Houston, no Texas, ele assinou contrato com uma grande gravadora ainda adolescente e hoje é considerado um dos nomes em ascensão do pop alternativo mundial. Depois o cantor lançou os singles “Here With Me”, “Placebo Effect” e “Worthless”.
No Youtube o cantor tem mais de 1 bilhão visualizações. No Instagram, 2 milhoes de seguidores. No spotify, 34 milhões de ouvintes mensais. Seus hits Here With Me e Romantic Homicide tem 1,5 bilhão e 1,6 bilhão de streams respectivamente. Ele tem músicas em colaboração com grandes artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin do Stray Kidz.
O clipe de “Here With Me” é o mais popular do cantor, com mais de 243 milhões de visualizações. Confira:
Perguntas ainda não respondidas
A Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles continua investigando o caso, buscando esclarecer como o carro foi parar nas colinas de Hollywood, quem estava em posse dele e de que forma Celeste morreu. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada, e nenhum suspeito foi oficialmente nomeado.
Ainda permanecem sem resposta questões cruciais: não se sabe se Celeste tinha algum tipo de relação com o cantor, se D4vd tinha qualquer ligação com quem cometeu o crime, se ele poderia estar envolvido na morte, ou como o carro acabou nas mãos da pessoa que deixou o corpo dentro dele.
* Produção: Camila Mendes