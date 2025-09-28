O que se sabe sobre o caso de menino de nove anos que matou a mãe em São Paulo

O assassinato de uma mulher na zona sul de São Paulo chocou os moradores da região devido ao suspeito improvável. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mulher foi morta pelo filho de nove anos.
O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (25), na Rua Gaspar Leme, região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo.
A mulher de 36 anos chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, conforme a SSP.
Como o autor do crime é menor de 12 anos, ele não pode ser detido nem receber medidas socioeducativas, conforme determina o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Por isso, o garoto ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.
O caso foi registrado como homicídio no 101º Distrito Policial (Jardim dos Imbuias), e a Polícia Científica foi acionada para realizar exames periciais, que vai ficar responsável pelas investigações do caso, com o objetivo de apurar detalhes e entender as causas da agressão.