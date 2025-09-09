Viral

O que se sabe sobre o assassinato de estagiário em academia após suposto caso com mulher

Artur Martins Santos foi baleado no local onde trabalhava; jovem de 19 anos teria relatado estar sendo ameaçado por empresário

Instagram / @novoshape_academia/Reprodução
Artur Martins Santos, 19 anos, foi morto a tiros.

Um jovem foi morto a tiros na academia onde trabalhava, na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, na última terça-feira (2). O estagiário de Educação Física Artur Martins Santos, 19 anos, foi baleado no peito e no pescoço.

O jovem chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu aos disparos. Um homem que ajudou Artur após o crime contou que o estagiário disse estar sendo ameaçado por um empresário.

Como ocorreu o crime

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime ocorreu na manhã de 2 de agosto, por volta das 6h, quando o estudante de Educação Física chegava para abrir a academia. Dois homens estavam em um Fiat Uno e pararam em frente ao local, segundo o g1.

O motorista ficou no carro, enquanto o passageiro entrou na academia e chamou por Artur. Em seguida, ele sacou uma pistola e atirou duas vezes no jovem, atingindo o peito e o pescoço. Após os disparos, o homem correu de volta para o veículo e a dupla de suspeitos fugiu.

Na academia, a perícia recolheu cápsulas da munição da arma. O carro usado no crime tinha registro de furto em Santa Luzia e foi encontrado abandonado em uma rua da cidade. Dentro dele, a polícia encontrou uma balaclava e coletou amostras de DNA.

Ajuda e suposto caso com mulher casada

Após os disparos, Artur foi socorrido e levado ao Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

No local onde o jovem foi baleado, um sargento da Polícia Militar estava de folga e presenciou o crime. Ele prestou socorro inicial a Artur, segundo a CNN

O estudante teria relato ao policial que havia tido um conflito com um empresário por causa de uma mulher, e que esse homem teria ameaçado matá-lo. A mãe do jovem compareceu ao hospital e à PM confirmou a briga, conforme o jornal.

O empresário negou qualquer envolvimento com o jovem e afirmou que se apresentaria voluntariamente à polícia. 

Instagram / @novoshape_academia/Reprodução
Artur aparecia em vídeos publicados no Instagram da academia.

Prisão de suspeito

Um homem de 27 anos foi preso na última sexta-feira (5) como um dos suspeitos de envolvimento no crime. 

A prisão ocorreu no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, conforme o g1.

Foram apreendidos junto ao homem uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, dois celulares e um Fiat Palio, veículo apontado como o conduzido na fuga após descarte do Fiat Uno usado no crime.

A arma, conforme a Polícia Militar, havia sido furtada. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil com o material apreendido.

Quem era a vítima

Artur Martins Santos, 19 anos, era estudante de Educação Física. Ele estagiava em uma academia e aparecia em diversos vídeos publicados pelo estabelecimento no Instagram. 

Em nota de pesar, a academia informou que permanecerá fechada por "tempo indeterminado" e que lamenta o ocorrido com o jovem.

Nas próprias redes sociais, Artur também demonstrava paixão pelo Clube Atlético Mineiro.

