Bebidas alcoólicas adulteradas? O que se sabe sobre a suspeita de intoxicação por metanol em SP

Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), “o fechamento, nas últimas semanas, de distribuidoras e formuladoras de combustível ligadas ao crime organizado — que importam metanol de forma fraudulenta para adulteração de combustíveis, conforme já comprovado por investigações do GAECO e do Ministério Público de São Paulo — pode estar na origem da recente onda de intoxicações por metanol em consumidores que, após ingerirem bebidas destiladas em bares e casas noturnas, apresentaram sintomas de envenenamento.”