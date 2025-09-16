O que se sabe sobre a execução de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SP

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado geral de São Paulo e secretário de administração de Praia Grande, no litoral paulista, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (15).
O fato aconteceu por volta das 18h, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Nova Mirim. Ainda conforme a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Fontes no local.
Alvo de uma emboscada enquanto saía da sede da prefeitura de Praia Grande, ele atuava no combate ao crime organizado e foi pioneiro em realizar investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A Polícia Civil de São Paulo criou uma força-tarefa para localizar os criminosos. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (16) pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite.
O crime
Conforme imagens obtidas por câmeras de segurança da região, o carro do ex-delegado foi perseguido por um veículo com os criminosos. O automóvel bateu em um ônibus, acabou sendo atingido por outro e capotou.
De acordo com a Polícia Militar, tudo indica que Fontes perdeu o controle do veículo porque já havia sido baleado durante a perseguição. O carro com os criminosos freou antes de atingir um dos ônibus envolvidos no acidente.
Três homens desceram do veículo, enquanto um quarto suspeito permaneceu na direção. Um deles ficou na "cobertura", enquanto os outros dois homens foram até o veículo do ex-delegado e o executaram com tiros de fuzis.
A Prefeitura de Praia Grande informou que um homem e uma mulher que caminhavam pelo local também foram atingidos. Os dois não correm risco de morte
Logo após o crime, o trio entrou no automóvel e fugiu. O delegado-geral de São Paulo, Artur Dian, afirmou que os criminosos dispararam mais de 20 vezes contra o veículo de Fontes. Horas depois, o carro suspeito de ter sido usado na ação foi encontrado incendiado a cerca de dois quilômetros do local do crime.
Investigação
Até o momento, a polícia trabalha com duas possíveis motivações: a primeira, uma vingança em razão da atuação histórica de Fontes contra os chefes do PCC.
A segunda hipótese é de que os criminosos estejam contrariados com a atuação dele na secretaria de administração da prefeitura de Praia Grande.
Quem era Ruy Ferraz Fontes
Formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, onde também concluiu pós-graduação em Direito Civil, Fontes atuou em diferentes delegacias especializadas, como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
No início dos anos 2000, chefiou a 5ª Delegacia de Roubo a Bancos do Deic, onde iniciou investigações sobre o PCC. Foi responsável por prender lideranças da facção e mapear a estrutura criminosa.
Sua atuação ganhou destaque durante os ataques de maio de 2006, quando o PCC promoveu uma série de ações violentas contra forças de segurança em São Paulo.
Entre 2019 e 2022, comandou a Delegacia-Geral da Polícia de São Paulo. Nesse período, liderou a transferência de chefes do PCC de presídios paulistas para unidades federais em outros estados, medida considerada estratégica para enfraquecer o grupo dentro das cadeias.
Em 2023, assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande, cargo que ocupou até 2025.