O que se sabe sobre a canonização de Carlo Acutis? Papa Leão XIV deve declarar 1º santo millennial no próximo domingo 

Conhecido como "padroeiro da internet", o beato Carlo Acutis terá canonização realizada no domingo (7). Ele será o 1º santo da geração millennial, em cerimônia confirmada pelo site oficial do Vaticano.
A celebração será a primeira de canonização do papado de Leão XIV. O O evento aconteceria em 27 de abril, mas foi suspenso após a morte do papa Francisco.
Na cidade de Campo Grande, onde Acutis teve o milagre reconhecido pela Igreja, será realizada uma programação para acompanhar a beatificação.
Quem foi Carlo Acutis?
Carlo Acutis nasceu em Londres, mas foi criado em Milão e seguia desde cedo o catolicismo. O jovem morreu de leucemia aos 15 anos, no dia 12 de outubro de 2006, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele ficou conhecido como "padroeiro da internet", pois realizava evangelização pela internet.
Acutis foi beatificado em 2020 pelo Vaticano após ter seu primeiro milagre reconhecido pela Igreja. Uma criança que tinha problema no pâncreas, foi curada após tocar em sua roupa. No catolicismo, se tornar um beato significa reconhecer a entrada no Paraíso e a capacidade de interceder por quem reza em seu nome.
O segundo milagre atribuído ao beato ocorreu em maio de 2024, quando teria curado uma jovem da Costa Rica que sofreu um acidente grave de bicicleta, em 2022. A mãe da jovem realizou uma oração em frente ao túmulo de Acutis em Assis, na Itália.
O beato teve a canonização autorizada pelo papa Francisco antes de sua morte, em julho de 2024. Entretanto, o processo só seria autorizado, após dois milagres atribuídos ao jovem serem reconhecidos pelo pontífice.