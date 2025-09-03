O que sabe sobre o caso do menino de dois anos que morreu e ficou 24h no sofá de casa em Pernambuco

Uma criança de dois anos morreu dentro da casa onde morava com os pais, no Recife, em Pernambuco, no domingo (31). O caso, entretanto, só foi descoberto na segunda-feira (1º), após um vizinho chamar a polícia. Conforme o Conselho Tutelar, o menino teria convulsionado e os pais não o socorreram, passando um dia inteiro com o corpo dentro de casa (entenda abaixo).