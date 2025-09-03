O que é kombucha? Saiba os benefícios da bebida e como fazer em casa

— O mercado brasileiro de kombucha ganhou força a partir de 2017, quando várias marcas passaram a se consolidar e encontrar espaço nas gôndolas de mercados e lojas naturais. Houve um crescimento expressivo, mas nos últimos anos o ritmo parece ter estabilizado. Na prática, o público consumidor se mantém fiel, embora não seja possível observar, ao menos na minha experiência, a mesma expansão acelerada de antes — explica Kessler.