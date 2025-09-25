O que é "Bobbie Goods"? Livros para colorir são febre entre crianças, adolescentes e adultos

Se você utilizou as redes sociais nas últimas semanas, é bastante provável que você reconheça estes desenhos de ursinhos e tenha visto vídeos de pessoas falando sobre eles ou até mesmo pintando-os, sejam crianças, adolescentes ou adultos.
Os chamados Bobbie Goods são livros de desenhos para pintar que viralizaram na internet. Criadas por Bobbie Goveia, nos Estados Unidos, as ilustrações estão conquistando o público cada vez mais.
Vendido originalmente em um caderno com páginas grossas de papel, os exemplares podem ser ilustrados com diversos materiais para colorir. No entanto, é comum o uso de diferentes canetas marcadoras na hora de preencher os espaços vazados.
E a criatividade corre solta. Diversos perfis no Tiktok produzem tutoriais de como pintar os desenhos Bobbie Goods, além de ensinar como fazer texturas, diferentes iluminações e dicas das mais variadas sobre paleta de cores e modelos de pinturas, criando-se, assim, uma comunidade por trás da febre.
Onde encontrar as imagens para colorir?
Além de livrarias e lojas online, as ilustrações Bobbie Goods também são frequentemente encontradas para download na internet para serem adquiridas e impressas.
É importante, no entanto, saber comprar o Bobbie Goods original, para não cair em falsificações.
Quanto custam os livros de Bobbie Goods?
O preço no site da HarperCollins, editora oficial dos livros, é de R$ 39,90. Na Amazon, porém, não é raro encontrar promoções que reduzem o valor para cerca de R$ 20, muitas vezes com entrega gratuita.
Em plataformas como Shopee e AliExpress, há versões ainda mais baratas, mas nem sempre originais. Para garantir a autenticidade, a dica é comprar diretamente na Amazon ou pelo site da editora HarperCollins, que oferece frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ 99.
Quem são os personagens dos livros "Bobbie Goods"?
Conhecidos pelas ilustrações nostálgicas, os livros também chamam atenção pela turminha encantadora de personagens que protagoniza as histórias retratadas nas páginas.
Os personagens de Bobbie Goods são:
- Bobbie
- Momo
- Kickflip
- Beanbag
- Dr. Parmesão
- Pierre
- Apple
- Opal
Qual é a coleção completa de Bobbie Goods?
Para quem deseja mergulhar na experiência completa, existem cinco livros oficiais lançados até agora:
- Dias Quentes (imagens inspiradas no verão, com cenários ensolarados e relaxantes)
- Dias Frios (cenas aconchegantes que remetem ao conforto de casa no inverno)
- Do Dia Pra Noite (o mais popular no Brasil, mostra pequenas rotinas do entardecer ao anoitecer)
- Isso e Aquilo (explora contrastes entre diferentes momentos e emoções do cotidiano)
- Guia Bobbie Goods para Desenhar e Colorir (um manual prático com instruções passo a passo no estilo da artista).
Como identificar um Bobbie Goods original?
Devido ao grande sucesso, surgiram diversas versões não autorizadas no mercado. Por isso, é válido comprar exemplares originais publicados pela editora Harper Collins, e disponíveis em lojas confiáveis como Amazon e outras livrarias autorizadas.
Os preços variam entre R$ 20 e R$ 70 por exemplar, enquanto kits de canetinhas específicas para colorir chegam a custar cerca de R$ 200.
