O que é a "faculdade de influenciadores" que abriu em São Paulo

Um centro de formação de influenciadores e criadores de conteúdo foi inaugurado em São Paulo em agosto deste ano. A ideia do projeto, chamado Community Creators Academy, partiu do crescimento do uso da internet e da ascensão dos influenciadores, com a possibilidade de capacitar pessoas e para que a produção de conteúdo passe a ser uma profissão.
A faculdade, localizada na zona oeste da capital paulista, possui um espaço com mais de 200 estúdios de gravação e cenários inusitados, como uma praia artificial e banheiros "instagramáveis". O centro de formação oferece ainda cursos presenciais, com duração de três a seis meses, com preços que variam entre R$ 25 mil e R$ 35 mil.
A iniciativa já conta com cerca de 200 alunos matriculados, com intuito de transformar a criação de conteúdo em um negócio sustentável e profissionalizar o mercado de influenciadores.
A chamada "primeira universidade de criação de conteúdo do Brasil" foi criada pelo empresário baiano Fabio Duarte, dono de uma agência de publicidade especializada em comunicação digital.
Com uma parceria com o grupo educacional Ânima Educação — dono da Universidade Anhembi Morumbi — o espaço foi pensado no público e no programa dos cursos. No total, foram investidos cerca de R$ 40 milhões no projeto.
Processo seletivo
A faculdade conta com um processo seletivo pago, aberto a criadores de todos os tipos. Os interessados devem enviar uma carta de intenção e um vídeo, e, se aprovados, são convidados para uma entrevista.
Os cursos oferecidos são segmentados por área e variam de três a seis meses, com aulas presenciais de duas a três vezes por semana.
Os alunos têm acesso a salões de cabeleireiro, estúdios de maquiagem e até academias para produzir conteúdos de diversas áreas, com mentorias de nomes conhecidos do mercado de conteúdo.
As aulas são em formato de mentoria e contam com nomes importantes, como Igor Coelho, fundador do podcast Flow.
Nas redes sociais do projeto, que já soma mais de 30 mil seguidores, há dicas de como "criar uma trend", por exemplo, além de exemplos de como construir autoridade digital, reter atenção nos Reels, entre outros truques adotados por influenciadores.