O novo mercado que virou o fascínio de Elon Musk

Depois de investir em foguetes, carros elétricos e inteligência artificial, Elon Musk agora mira o setor de telecomunicações móveis. A SpaceX, empresa do bilionário, anunciou a compra de US$ 17 bilhões em espectro de banda nos EUA, destinado ao serviço de satélite Starlink.
O objetivo é transformar a rede de satélites em uma operadora móvel competitiva, capaz de oferecer conectividade 5G mesmo em áreas remotas. As informações são do The Washington Post.
— Você poderá assistir a vídeos em qualquer lugar no celular — afirmou Musk no podcast All-In.
Especialistas consideram a compra do espectro uma “potencial virada de jogo”, embora ressaltem que competir diretamente com grandes operadoras em áreas urbanas densas ainda seja improvável.
Para Tom Stroup, presidente da Associação da Indústria de Satélites, trata-se de “um dos anúncios mais significativos já feitos para serviços de telefonia via satélite”.
Quais serviços são oferecidos pela Starlink
A Starlink já testa serviços de mensagens de texto via satélite em parceria com a T-Mobile. Lançado no ano passado como “T-Satellite” por US$ 10 ao mês, agora ganha capacidade de oferecer dados celulares, com chamadas de voz previstas para “em breve”.
O sistema será especialmente útil em áreas rurais e remotas, onde o satélite é muitas vezes a única opção de conectividade.
A entrada da Starlink no setor deve pressionar as principais operadoras móveis dos EUA a melhorar seus serviços em regiões com menor oferta dos serviços, seja por meio de parcerias ou tecnologias concorrentes.
Musk não descarta, no futuro, concorrer diretamente com gigantes como Verizon ou AT&T, podendo até considerar aquisições estratégicas. No entanto, Craig Moffett, analista de telecomunicações, afirma que não há cenário em que a Starlink rivalize de igual para igual com as grandes operadoras em áreas urbanas.
O acordo de US$ 17 bilhões garante acesso a espectro valioso e amplia a cobertura em regiões pouco povoadas, mas ainda é modesto frente aos investimentos bilionários das três grandes empresas em infraestrutura.
O que é a Starlink
Lançados em 2019, os satélites Starlink foram concebidos por Musk como uma fonte de receita capaz de financiar ambições de longo prazo, como a exploração de Marte. Embora o serviço tenha começado como internet doméstica via antena parabólica, desde o início a empresa planejou expandir suas funções.
Hoje, a Starlink possui mais de 8 mil satélites em órbita, o maior da Terra, e conta com cerca de 8,5 milhões de assinantes, ante 4,7 milhões em 2024. Estima-se que o serviço seja responsável por 70% da receita da SpaceX, prevista em US$ 15,9 bilhões este ano.
A compra do espectro da EchoStar encerra anos de disputa entre Musk e Charlie Ergen, fundador bilionário da empresa, pelo recurso escasso. A Comissão Federal de Comunicações investigou o caso após a SpaceX argumentar que o espectro não estava sendo utilizado para atender consumidores americanos, e a questão foi resolvida com a venda à SpaceX.