"O Agente Secreto" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026; saiba quando o filme estreia no cinema nacional

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda (15) que o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. A cerimônia está marcada para o dia 15 de março de 2026.
O longa foi o escolhido em uma lista de seis finalistas: Baby, de Marcelo Caetano, Kasa Branca, de Luciano Vidigal, Manas, de Marianna Brennand, O Último Azul, de Gabriel Mascaro, e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi, também estavam na disputa.
A escolha do filme, contudo, ainda não garante a indicação para o Oscar. Agente Secreto ainda vai disputar com filmes de outros países uma vaga na lista final de cinco indicados.
Neste ano, o filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, venceu na categoria Melhor Filme Internacional.
História do filme
O longa conta a história de um professor universitário, interpretado por Wagner Moura, que morava em São Paulo e que volta para o Recife para reencontrar o filho caçula.
Ambientado nos anos 1970, O Agente Secreto ocorre durante a ditadura militar. O longa já havia vencido quatro prêmios no Festival de Cannes, incluindo o de Melhor Ator para Wagner Moura e o de Melhor Diretor para Kléber Mendonça Filho.
Onde assistir ao filmeO Agente Secreto?
O filme estrelado por Wagner Moura ainda não estreou no Brasil, mas deve estrear no dia 6 de novembro.