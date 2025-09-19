"Nunca celebrei sua morte", diz estilista demitida de revista após fala associada à morte de Charlie Kirk; entenda o caso

Na última quarta-feira (17), Zazá publicou um comunicado nas redes sociais, no qual explicou que a frase fazia parte de uma sequência de stories relacionados à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 2 anos e três meses de prisão por golpe de Estado e outros quatro crimes.