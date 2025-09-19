"Nunca celebrei sua morte", diz estilista demitida de revista após fala associada à morte de Charlie Kirk; entenda o caso

Uma publicação da estilista de moda Zazá Pecego, relacionada à morte do influenciador político Charlie Kirk, repercutiu nas redes sociais na última semana. Em razão da pressão feita por internautas, a Vogue Brasil demitiu a profissional na última sexta-feira (12).
Um dia após Kirk ser baleado durante um evento na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, a estilista compartilhou uma imagem no Instagram, com a frase: "I love when fascists die in agonny" (eu amo quando fascistas morrem agonizando, em tradução livre).
Após a publicação, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) cobrou a empresa para que demitisse Zazá. Além de condenar a publicação da estilista, ele mobilizou seus apoiadores para reiterarem o pedido junto à revista.
"A Vogue tem conhecimento que seus funcionários como a Zazá Pecego fazem apologia de crime e comemoram o assassinato de inocentes simplesmente por expressar suas ideias livremente, como Charlie Kirk?", questionou o parlamentar.
Após a posição do político, centenas de usuários passaram a comentar nas publicações da revista, que, na sequência, publicou um comunicado nos stories do Instagram, sem mencionar diretamente o caso.
"Vogue Brasil é comprometida com a liberdade e o respeito, valores que invariavelmente andam juntos. A liberdade de expressão não pode cruzar a fronteira do respeito. Opiniões divergentes fazem parte do debate, mas não devem desrespeitar a vida e a integridade física de qualquer pessoa".
Profissional se pronunciou sobre o caso
Na última quarta-feira (17), Zazá publicou um comunicado nas redes sociais, no qual explicou que a frase fazia parte de uma sequência de stories relacionados à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 2 anos e três meses de prisão por golpe de Estado e outros quatro crimes.
"Minha comemoração foi única e simplesmente categórica sobre líderes golpista terem sido responsabilizados criminalmente pelos atos ocorridos no 8 de janeiro", disse, na publicação (veja abaixo).
Ela afirmou ainda que não tinha conhecimento de quem era Charlie Kirk no momento da publicação:
"Até o dia de hoje, nunca havia mencionado o nome ou ocorrências sobre ele. Também nunca celebrei sua morte ou sofrimento de sua família".
A estilista ainda acrescentou que não se arrepende de sua posição política e repudia manifestações violentas que silencie debates democráticos.
"Fui injustamente atacada de forma extremamente mal caráter e intencional por pessoas que seguem sedentas pela minha exposição", desabafou.
Veja post abaixo
Vogue confirmou o desligamento
A empresa foi procurada pela Folha de S.Paulo e confirmou o desligamento da profissional em um breve comunicado, sem detalhar os motivos da decisão. A revista, que pertence ao conglomerado Condé Nast, é uma das publicações de moda mais influentes da atualidade.