Número de mortes por intoxicação por metanol em São Paulo chega a cinco e governo do Estado cria gabinete de crise

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (30) que o Estado já registra cinco mortes suspeitas de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol.
Uma delas foi confirmada como decorrente da contaminação, e outras quatro ainda aguardam a conclusão dos exames periciais.
Segundo o balanço da Secretaria Estadual da Saúde, há ainda 22 casos em acompanhamento, cinco confirmados e 17 em investigação. Uma das vítimas era moradora de São Bernardo do Campo, mas teria consumido bebida alcoólica na capital paulista.
Ministério da Saúde vê situação "anormal"
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou os episódios como uma "situação anormal", já que, em média, o Brasil registra cerca de 20 casos de intoxicação por metanol em um ano, mas metade desse número se concentrou apenas em setembro, em São Paulo.
A pasta informou que vai publicar uma nota técnica para orientar os profissionais de saúde sobre a identificação dos sintomas e a notificação de casos suspeitos, que poderão ser comunicados antes mesmo da confirmação laboratorial.
Já o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou, também nesta terça-feira, que a Polícia Federal vai investigar as intoxicações por metanol.
— Na segunda-feira, determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição que, ao que tudo indica, transcende o limite de um único estado. Tudo indica que há distribuição para além do estado de São Paulo — afirmou o ministro.
Governo paulista cria gabinete de crise
Para enfrentar o avanço das ocorrências, o governo paulista montou um gabinete de crise e determinou a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve consumo das bebidas adulteradas.
Nos últimos dias, as autoridades apreenderam 50 mil garrafas suspeitas e 15 milhões de selos de autenticidade fraudados, usados para falsificação de rótulos.
O metanol é um álcool de uso industrial, semelhante ao etanol presente em bebidas, mas altamente tóxico para consumo humano. A ingestão pode provocar náusea, tontura, dores abdominais, convulsões, cegueira e até falência múltipla de órgãos.
