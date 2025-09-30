Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos, afirma a imprensa americana

A atriz Nicole Kidman, 58 anos, e o músico Keith Urban, 57, separaram-se após 19 anos de casamento, segundo informações publicadas pela imprensa americana na segunda-feira (29). Eles se casaram em 2006 e são pais de duas filhas adolescentes.
O casal mora separado "desde o início do verão" (no hemisfério norte, inverno no Brasil), informou o portal TMZ. O veículo cita fontes anônimas que disseram que Nicole não queria a separação e tentou salvar o casamento.
Vencedor de quatro prêmios Grammy, Urban deixou a casa da família em Nashville e se mudou para uma residência em outra área da cidade. A AFP não conseguiu confirmar com fontes independentes a separação.
Ganhadora do Oscar, Nicole se preocupou em "manter a família unida durante este momento difícil desde que Keith foi embora", disse uma fonte ao TMZ. A atriz também tem dois filhos adotivos do casamento anterior com o ator Tom Cruise, que terminou em 2001, em um dos divórcios mais famosos de Hollywood.
A artista australiana publicou uma foto ao lado de Urban no Instagram em junho com a legenda: "Feliz Aniversário, querido". Em maio, o músico nascido na Nova Zelândia compartilhou fotos no Instagram dele e da esposa após a sua vitória no Academy of Country Music Awards.
Nicole Kidman, que se tornou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, recebeu várias indicações ao Oscar e ganhou a estatueta em 2003 por sua interpretação da escritora Virginia Woolf no filme As Horas.