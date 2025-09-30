Morre paciente que recebeu transplante de cinco órgãos do mesmo doador

O arquiteto brasiliense Luiz Perillo, 35 anos, morreu nesta terça-feira (30), em São Paulo, uma semana após passar por um transplante multivisceral. O caso dele exigia que os cinco órgãos fossem do mesmo doador.
Luiz apresentou um quadro de infecção após o primeiro ciclo de transplante, que ainda seria concluído em mais de uma cirurgia. Foi então que os médicos decidiram interromper o processo, para tratar essa complicação. No entanto, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
A notícia da morte do arquiteto foi confirmada por familiares nas redes sociais na manhã desta terça. Contudo, não foi informado qual quadro teria causado a morte.
Com o diagnóstico de trombofilia, Luiz Perillo ficou quatro anos na fila de espera até conseguir um doador compatível para cinco órgãos: estômago, pâncreas, fígado, intestino e rim. O procedimento, inédito para a maioria dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), foi realizado na última terça-feira (23).
Em função da longa espera, ele já havia enfrentado um quadro infeccioso antes do transplante e precisou passar mais de uma semana internado, em tratamento.
Neste período, foi constatado que os acessos necessários para manter alimentação e hemodiálise estavam comprometidos em razão da doença que causou a perda dos órgãos e, com isso, ele entrou para uma fase emergencial, que possibilitou que o transplante ocorresse mais rápido.
Luta contra a doença começou em 2021
Em 2021, Perillo foi diagnosticado com trombofilia. A condição causa a formação de coágulo e resultou na falência dos órgãos, pois comprometeu a veia porta, fundamental para o sistema digestivo.
Desde então, ficou mais de dois anos internado, dependente de nutrição parenteral por 13 horas diárias e com três sessões semanais de hemodiálise. Chegou a pesar apenas 34 quilos.
Enquanto aguardava pela cirurgia, o arquiteto seguiu um tratamento, com rotina de exercícios físicos, a fim de preservar a massa muscular e aumentar as chances de sobreviver ao procedimento.
Enquanto aguardava o transplante multivisceral, incorporado ao protocolo SUS apenas em fevereiro deste ano, Perillo também se tornou um ativista da campanha pela doação de órgãos.
Nas redes socias, ele dividia o seu processo, de modo a incentivar os seguidores. Também conscientizava sobre a importância de manifestar o interesse pela doação ainda em vida e de conversar com a família, condição essencial para que a ação seja autorizada no Brasil.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.