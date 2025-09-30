Viral

Morre paciente que recebeu transplante de cinco órgãos do mesmo doador

Luiz Perillo tinha 35 anos e passou por transplante multivisceral raro, mas não resistiu após um quadro de infecção generalizada

@luizperillo / Instagram/Reprodução
Arquiteto compartilhava luta nas redes sociais.

O arquiteto brasiliense Luiz Perillo, 35 anos, morreu nesta terça-feira (30), em São Paulo, uma semana após passar por um transplante multivisceral. O caso dele exigia que os cinco órgãos fossem do mesmo doador.

Luiz apresentou um quadro de infecção após o primeiro ciclo de transplante, que ainda seria concluído em mais de uma cirurgia. Foi então que os médicos decidiram interromper o processo, para tratar essa complicação. No entanto, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. 

A notícia da morte do arquiteto foi confirmada por familiares nas redes sociais na manhã desta terça. Contudo, não foi informado qual quadro teria causado a morte.

Com o diagnóstico de trombofilia, Luiz Perillo ficou quatro anos na fila de espera até conseguir um doador compatível para cinco órgãos: estômago, pâncreas, fígado, intestino e rim. O procedimento, inédito para a maioria dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), foi realizado na última terça-feira (23).

Em função da longa espera, ele já havia enfrentado um quadro infeccioso antes do transplante e precisou passar mais de uma semana internado, em tratamento. 

Neste período, foi constatado que os acessos necessários para manter alimentação e hemodiálise estavam comprometidos em razão da doença que causou a perda dos órgãos e, com isso, ele entrou para uma fase emergencial, que possibilitou que o transplante ocorresse mais rápido. 

Luta contra a doença começou em 2021

Em 2021, Perillo foi diagnosticado com trombofilia. A condição causa a formação de coágulo e resultou na falência dos órgãos, pois comprometeu a veia porta, fundamental para o sistema digestivo. 

Desde então, ficou mais de dois anos internado, dependente de nutrição parenteral por 13 horas diárias e com três sessões semanais de hemodiálise. Chegou a pesar apenas 34 quilos.

Enquanto aguardava pela cirurgia, o arquiteto seguiu um tratamento, com rotina de exercícios físicos, a fim de preservar a massa muscular e aumentar as chances de sobreviver ao procedimento. 

Enquanto aguardava o transplante multivisceral, incorporado ao protocolo SUS apenas em fevereiro deste ano, Perillo também se tornou um ativista da campanha pela doação de órgãos

Nas redes socias, ele dividia o seu processo, de modo a incentivar os seguidores. Também conscientizava sobre a importância de manifestar o interesse pela doação ainda em vida e de conversar com a família, condição essencial para que a ação seja autorizada no Brasil. 

