Mirando brasileiros, Itália busca superar déficit na área da saúde oferecendo vagas com salários de até R$ 44 mil

Nos últimos anos, a Itália vem enfrentando uma crise de mão de obra na saúde, com um déficit superior a 65 mil trabalhadores, entre médicos, enfermeiros e técnicos. Para preencher essas lacunas, hospitais públicos e privados passaram a buscar profissionais estrangeiros, oferecendo remuneração de até 7 mil euros mensais (cerca de R$ 44,3 mil), além de moradia, passagem aérea e cursos de idioma.