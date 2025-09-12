Ministério Público denuncia empresário acusado de atirar e matar gari em Belo Horizonte

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior pela morte do gari Laudemir Fernandes em Minas Gerais.
O homem de 44 anos foi morto a tiros no dia 11 de agosto. Segundo o órgão, o crime foi cometido por motivo fútil, em via pública e com uso de arma ilegal.
Renê é acusado de atirar e matar Laudemir após se irritar no trânsito com a presença de um caminhão de lixo. Preso em uma academia, ele foi indiciado no último dia 29 por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça.
No documento, obtido com exclusividade pela TV Globo, o MPMG afirmou que o crime foi cometido por motivo fútil, em via pública e com o uso de arma ilegal. A promotoria pediu ainda que o acusado seja julgado no Tribunal do Júri e que, em caso de condenação, pague ao menos R$ 150 mil à família da vítima, como indenização por danos morais e materiais.
O Ministério Público afirmou ainda que o empresário tentou enganar a investigação ao pedir que a esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, entregasse à polícia uma arma diferente da usada no homicídio, na tentativa de confundir a perícia.
O acusado confessou ter efetuado os disparos e disse ter usado a arma da esposa. A delegada Ana Paula Balbino Nogueira já havia sido indiciada por porte ilegal de arma, crime previsto em lei também para quem cede ou empresta o objeto.
Horas depois do crime, ele foi preso em uma academia. A Corregedoria da Polícia Civil também denunciou Ana Paula por prevaricação.
Relembre o caso
Conforme o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado no bairro Vista Alegre, quando o carro de Renê Júnior, um BYD cinza, vinha na direção contrária. Sem conseguir passar pelo local, exigiu que o caminhão de lixo deixasse a rua para que o carro dele seguisse caminho.
Foi quando Nogueira teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta e tentava impedir a colega de ser agredida pelo empresário.
De acordo com o sargento Thiago Ribeiro, a discussão teria começado entre o empresário e a motorista que dirigia o caminhão de lixo.
— O condutor falou com ela: "Se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida?". Ela entrou em choque, e os coletores começaram a falar pra ele não fazer isso. Foi quando um deles, o Laudemir, levou um tiro — contou o delegado.
O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região torácica, perto das costelas. Laudemir de Souza Fernandes foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.
Depois do disparo contra o Laudemir, o empresário teria fugido em direção à Avenida Tereza Cristina. Ele foi preso em uma academia de alto padrão do Bairro Estoril, na região centro-sul da capital mineira.
Quem é Renê da Silva Nogueira Júnior
Em seu perfil no Instagram desativado após a prisão, Renê somava quase 30 mil seguidores. Na rede, se descrevia como “cristão, marido, pai e patriota". Renê tinha hábito de exibir armas e o distintivo da esposa em vídeos.
Em seu currículo profissional, ele afirma que ocupou cargos executivos em empresas renomadas como Coca-Cola, Red Bull e Ambev e que estudou na PUC-Rio, Fundação Getúlio Vargas, USP e Harvard Business School.
Ele também se apresentava como CEO da Fictor Alimentos. Entretanto, em nota, a empresa informou que ele havia atuado como prestador de serviços por duas semanas, mas que já foi desligado.
