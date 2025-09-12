Ministério Público denuncia empresário acusado de atirar e matar gari em Belo Horizonte

No documento, obtido com exclusividade pela TV Globo, o MPMG afirmou que o crime foi cometido por motivo fútil, em via pública e com o uso de arma ilegal. A promotoria pediu ainda que o acusado seja julgado no Tribunal do Júri e que, em caso de condenação, pague ao menos R$ 150 mil à família da vítima, como indenização por danos morais e materiais.