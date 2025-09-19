Memória cheia? Confira o passo a passo de como liberar espaço no seu celular

Quando a memória interna do celular está cheia, instalar novos aplicativos ou salvar arquivos é uma dor de cabeça. Além disso, o desempenho deixa o sistema mais lento e suscetível a travar com uma frequência maior.
Existem diversas alternativas para resolver esse problema e garantir o funcionamento mais eficiente do aparelho.
A seguir, confira cinco dicas práticas para liberar espaço, acelerar o aparelho e até expandir a memória, tanto em Android quanto no iOS.
Como liberar espaço no celular?
Utilize serviços de armazenamento em nuvem
Para auxiliar na falta de espaço em seu celular, um bom recurso é utilizar os serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive, OneDrive, iCloud ou Dropbox.
Essas plataformas oferecem espaço online para guardar arquivos com segurança e acessá-los de qualquer lugar. Além disso, protegem os dados em caso de perda, roubo ou danos ao aparelho.
A maioria dos serviços oferece planos gratuitos com limite de gigabytes disponíveis. Há, também, opções de assinaturas pagas com diferentes tamanhos de armazenamento.
Aumente a memória RAM
Em aparelhos Android, é possível aumentar a memória RAM utilizando recursos como o RAM Plus. Em celulares Samsung, por exemplo, essa medida pode melhorar o desempenho, permitindo executar softwares mais pesados.
No entanto, é preciso ter cautela: esse aumento pode acelerar o consumo da bateria e reduzir a performance do aparelho se o armazenamento interno estiver quase cheio.
O passo a passo é simples:
- Nas configurações do aparelho, toque em "assistência do aparelho"
- Depois em "memória"
- Selecione a opção "RAM Pus"
- Escolha a quantidade de GB desejado.
Limpe o cache dos aplicativos
Outra alternativa é limpar o cache dos aplicativos — formado por dados temporários que ocupam espaço no celular. A prática libera memória rapidamente e pode melhorar o desempenho do aparelho.
Essa limpeza não afeta informações importantes, apenas remove dados temporários, deixando o celular mais ágil.
No Android, o processo é feito nas configurações do dispositivo. Confira o passo a passo a seguir:
No iPhone, é necessário apagar e reinstalar cada aplicativo que deseja limpar o cache:
- Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone
- Encontre o aplicativo que deseja liberar espaço
- Toque no aplicativo e selecione a opção Desinstalar App. Essa ação apaga o cache e os dados do aplicativo
- Reinstale o aplicativo na App Store para voltar a usá-lo.
O iOS gerencia automaticamente o cache, liberando espaço quando necessário para garantir o bom funcionamento do dispositivo. A limpeza manual é mais útil para resolver problemas de lentidão em um aplicativo.
Libere espaço no armazenamento interno
É possível também excluir aplicativos pouco usados, apagar arquivos desnecessários ou duplicados e desativar atualizações automáticas. Medidas simples, mas que podem liberar até alguns gigabytes no armazenamento interno do celular.
No iOS, além de excluir aplicativos pouco usados, outra opção é limpar o cache do Safari:
- Vá em Ajustes
- Selecione o aplicativo Safari
- Clique em "Limpar Histórico e Dados dos Sites".
Limpe a lixeira do seu celular
Tanto Android quanto iOS possuem lixeiras, onde os arquivos apagados ficam guardados temporariamente antes da exclusão definitiva. O recurso ajuda a recuperar itens apagados por engano e também a liberar espaço no celular.
No Android, aplicativos como Galeria e Google Fotos oferecem a opção "lixeira", que permite eliminar arquivos de vez. Já no sistema iOS, a função está no álbum "apagados", dentro do app Fotos, com a possibilidade de esvaziar todo o conteúdo.
*Produção: Ana Júlia Santos