Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim do casamento: "Nossa relação se transformou"

O ator Mateus Solano, 44 anos, e a atriz Paula Braun, 46, anunciaram, na terça-feira (16), o fim do casamento, após 17 anos.
"Com o coração tranquilo, viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo", diz um trecho da publicação compartilhada no Instagram (veja abaixo).
Os atores são pais de Flora, 14 anos, e Benjamin, 10.
"Seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma", escreveram na postagem.
Solano e Paula estavam juntos desde 2008 e levavam uma vida discreta nas redes sociais. Com a intenção de manter a rotina nas redes mesmo após o fim do casamento, eles pediram respeito aos fãs:
"Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos".
Amigos do casal escreveram mensagens de carinho na postagem:
"Separação é muito dolorido, amo os dois, fiquem bem e as crianças, continuam crianças queridas para sempre", disse a atriz Elizabeth Savala.
"Puxa vida! Vi a foto e ainda pensei, que lindos! Força pra vocês, queridos. É muito difícil essa etapa", escreveu Roberta Gualda.
"Que palavras maduras. Vocês são um belo exemplo! Toda a minha admiração", escreveu a também atriz Louise Cardoso.
Veja o post compartilhado no Instagram:
