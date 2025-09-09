Mais de R$ 13 mil por mês: veja o ranking das 10 profissões com maiores salários iniciais 

Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou as 10 profissões com maiores salários médios no Brasil em 2024. O resultado desse levantamento, divulgado no início do ano, mostrou que a formação em engenharia é a mais bem paga no país (veja o ranking completo abaixo).
A pesquisa considerou os salários reais de admissão, ou seja, os valores pagos no momento da contratação, já descontada a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
No topo da lista estão os engenheiros em computação, com salário médio de entrada de R$ 13.794. Na sequência aparecem os engenheiros de minas e afins, com R$ 13.055, e os diretores de espetáculos e afins, que recebem R$ 11.716 no inicio da carreira.
O estudo mostra que sete das 10 profissões mais bem pagas estão ligadas à engenharia.
Veja o ranking:
- Engenheiros em computação – R$ 13.794
- Engenheiros de minas e afins – R$ 13.055
- Diretores de espetáculos e afins – R$ 11.716
- Engenheiros químicos e afins – R$ 11.181
- Engenheiros mecânicos e afins – R$ 10.838
- Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins – R$ 10.642
- Médicos clínicos – R$ 10.071
- Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins – R$ 9.960
- Pesquisadores de engenharia e tecnologia – R$ 9.708
- Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins – R$ 9.489
Pesquisa também aponta dados do mercado de trabalho
A pesquisa, que cobre todas as unidades da federação e setores econômicos, também investiga como o mercado reage à baixa taxa de desemprego e ao aumento das demissões voluntárias, que, em 2024, atingiram 36% — o maior índice desde o início da série histórica.
Os setores e Estados que oferecem os maiores salários de entrada também aparecem na pesquisa. Na indústria, a área de Extração de Petróleo e Gás Natural é destaque, com remuneração média de R$ 9.104.
O maior salário inicial foi registrado em atividades de Exploração de Jogos de Azar e Apostas, com R$ 9.301.
Nos Estados, os maiores salários médios de admissão foram registrados em:
- São Paulo – R$ 2.473
- Distrito Federal – R$ 2.284
- Rio de Janeiro – R$ 2.223