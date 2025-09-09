Viral

Mais de R$ 13 mil por mês: veja o ranking das 10 profissões com maiores salários iniciais 

Lista de cargos mais bem pagos inclui médicos, engenheiros, pesquisadores e até diretores de espetáculos

Sete das 10 profissões mais bem pagas estão ligadas à engenharia.

Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou as 10 profissões com maiores salários médios no Brasil em 2024. O resultado desse levantamento, divulgado no início do ano, mostrou que a formação em engenharia é a mais bem paga no país (veja o ranking completo abaixo).

A pesquisa considerou os salários reais de admissão, ou seja, os valores pagos no momento da contratação, já descontada a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

No topo da lista estão os engenheiros em computação, com salário médio de entrada de R$ 13.794. Na sequência aparecem os engenheiros de minas e afins, com R$ 13.055, e os diretores de espetáculos e afins, que recebem R$ 11.716 no inicio da carreira.

O estudo mostra que sete das 10 profissões mais bem pagas estão ligadas à engenharia

Veja o ranking:

  1. Engenheiros em computação – R$ 13.794
  2. Engenheiros de minas e afins – R$ 13.055
  3. Diretores de espetáculos e afins – R$ 11.716
  4. Engenheiros químicos e afins – R$ 11.181
  5. Engenheiros mecânicos e afins – R$ 10.838
  6. Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins – R$ 10.642
  7. Médicos clínicos – R$ 10.071
  8. Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins – R$ 9.960
  9. Pesquisadores de engenharia e tecnologia – R$ 9.708
  10. Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins – R$ 9.489

Pesquisa também aponta dados do mercado de trabalho

A pesquisa, que cobre todas as unidades da federação e setores econômicos, também investiga como o mercado reage à baixa taxa de desemprego e ao aumento das demissões voluntárias, que, em 2024, atingiram 36% — o maior índice desde o início da série histórica.

Os setores e Estados que oferecem os maiores salários de entrada também aparecem na pesquisa. Na indústria, a área de Extração de Petróleo e Gás Natural é destaque, com remuneração média de R$ 9.104.

O maior salário inicial foi registrado em atividades de Exploração de Jogos de Azar e Apostas, com R$ 9.301. 

Nos Estados, os maiores salários médios de admissão foram registrados em:

  • São Paulo – R$ 2.473
  • Distrito Federal – R$ 2.284
  • Rio de Janeiro – R$ 2.223




