"Lua de Sangue": saiba como acompanhar o maior eclipse lunar deste ano

A Lua ganhará um tom avermelhado neste domingo (7) durante um eclipse lunar total, conhecido como "Lua de Sangue". O fenômeno ocorre quando a Terra fica entre o Sol e o satélite, projetando sua sombra sobre ele. O eclipse terá duração de cerca de uma hora e 20 minutos e será o mais longo de 2025.
O evento não poderá ser visto a olho nu no Brasil, já que ocorrerá durante o dia: será das 14h30min às 15h52min, no horário de Brasília. No entanto, será possível acompanhar cada fase em tempo real: GZH terá transmissão ao vivo, e o Observatório Nacional também terá live no YouTube, a partir das 12h de domingo.
Veja a projeção de onde o eclipse poderá ser visto:
Por que a Lua fica vermelha?
A Lua de Sangue é o nome dado ao eclipse lunar total. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados, e o planeta projeta sua sombra sobre o satélite.
A cor vermelha aparece porque, mesmo bloqueada, parte da luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre. Nesse caminho, ocorre a chamada dispersão de Rayleigh — o mesmo efeito que dá cor ao pôr do sol.
As ondas de luz azul se espalham mais facilmente. Já as avermelhadas atravessam a atmosfera e alcançam a Lua.
Segundo a Nasa, a próxima oportunidade de observar um eclipse lunar total no país será em 3 de março de 2026. A recomendação é iniciar a observação cerca de 75 minutos antes da totalidade para aproveitar melhor o espetáculo em locais onde o fenômeno é visível.
Interesse nas buscas
