"Lua de Sangue": saiba como acompanhar o maior eclipse lunar deste ano

O evento não poderá ser visto a olho nu no Brasil, já que ocorrerá durante o dia: será das 14h30min às 15h52min, no horário de Brasília. No entanto, será possível acompanhar cada fase em tempo real: GZH terá transmissão ao vivo, e o Observatório Nacional também terá live no YouTube, a partir das 12h de domingo.