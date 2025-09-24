Ligação para Neymar na madrugada e mais: entenda a polêmica envolvendo Virginia Fonseca e Bruna Biancardi

Nas últimas semanas, a polêmica entre a esposa de Neymar, Bruna Biancardi, e a influenciadora Virginia Fonseca tem repercutido nas redes sociais.
Os desentendimentos começaram quando a influenciadora teria ligado para Neymar, em um dia útil, às 2h da manhã. Bruna não gostou da atitude e teria mandado uma mensagem pedindo que resolvesse com ela o "assunto urgente" que alegava ter.
No último sábado (20), ao receber a coroa na quadra da Grande Rio, Virginia confirmou a informação. Ela disse, em entrevista, que a ligação foi “sem noção” e feita para falar sobre o leilão beneficente do jogador.
Após a mensagem de Biancardi pedindo para ligar diretamente para ela, Virginia comentou que percebeu seu erro.
— Eu sempre tive esse costume de falar ou mandar mensagem de madrugada, mas reconheço que é um erro. Dessa vez aprendi e pedi desculpa mesmo — disse a influenciadora em entrevista ao portal Leo Dias.
O que diz Bruna Biancardi
Em comentário no Instagram, nesta segunda-feira (22), Bruna Biancardi criticou Virginia e disse que ela não tem educação. “Só para encerrar esse assunto… Ela já demonstrou não ter postura nem educação comigo, dentro da minha casa, inclusive. Muito diferente da pessoa que mostra ser na internet”, afirmou.
Bruna também deu a entender que não seria essa a versão da história, mas sem contar detalhes do que teria realmente acontecido: “Ela sabe que não foi assim. Vocês podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e minha família. Minha consciência está tranquila”.
O que diz Virginia
Virginia afirmou que a ligação foi "sem noção" e que o telefonema seria apenas para resolver sua participação no leilão beneficente organizado por Neymar.
— Eu voltei de uma festa, sem noção e liguei para ele para falar. Aí a Bruna mandou uma mensagem para mim e disse: 'Pode ligar no meu'. E eu falei 'Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão' — explicou Virginia.
A influenciadora não compareceu ao leilão, que ocorreu no dia 10 de junho.
