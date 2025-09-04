Viral

Mudança de profissão
Lembra dela? Ex-protagonista de "Malhação" abandona carreira como atriz e vira pastora

Bruna Hamú viveu Bianca na novela teen, mas decidiu abandonar vida na TV e no cinema para se dedicar à religião 

Zero Hora

Mauricio Fidalgo/TV Globo/Divulgação
Bruna Hamú ficou conhecida por interpretar Bianca, em "Malhação: Sonhos".

A atriz Bruna Hamú, protagonista da telenovela Malhação: Sonhos, em 2014, decidiu deixar a carreira como atriz para se dedicar integralmente ao ministério evangélico

Nascida em uma família evangélica, a ex-atriz passou a se envolver mais com a Igreja e decidiu abandonar a vida artística porque, segundo ela, “novelas e filmes têm cenas contrárias” ao que ela vive em seu ministério.

Aos 35 anos, ela é líder junto do marido Leo Feltrim, dos ministérios Flow e Vox Campinas, vinculado à Zion Church, em São Paulo. O casal se conheceu em 2020 após a atriz assistir a uma pregação de Leo e dizer que ouviu uma voz divina afirmando que ele era seu futuro marido. 

Em 2022, casaram. Em 2024, tiveram o primeiro filho, Joaquim, e agora esperam mais um filho, que teve a gestação anunciada neste ano. Bruna já é mãe de Júlio, de 8 anos, fruto do relacionamento com o empresário Diego Moregola. 

Agência RBS/Reprodução
Ela e o marido são líderes dos ministérios Flow e Vox Campinas.

Relembre a carreira de Bruna como atriz

Bruna Hamú ficou conhecida por interpretar Bianca em Malhação: Sonhos, entre 2014 e 2015. A telenovela também contou com Rafael Vitti, Isabella Santoni e Arthur Aguiar, que formava par romântico com a atriz. 

Sua trajetória artística também incluiu participações em Sangue Bom (2013) e A Lei do Amor (2016), além de interpretar Joana em A Dona do Pedaço (2019). 

Nome em alta no Google Trends

A mudança de profissão de Bruna Hamú gerou uma alta nas buscas pelo nome da agora ex-atriz. No Google Trends, as buscas mostram um grande volume de interesse por parte dos usuários na nova profissão escolhida pela ex-protagonista de Malhação.

Reprodução/Google Trends
Nome de Bruna ficou em alta durante a tarde.


