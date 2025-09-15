Leilão de veículos do governo de SP tem carro a preço de iPhone; veja como participar

O evento mais próximo acontece ainda este mês, com ofertas que começam em R$ 2.700 para um Ford Fiesta Street 1.6 (2002) e podem chegar a R$ 43,6 mil para uma Chevrolet S10, de acordo com o g1. Entre as motos, o lance inicial é de R$ 3.100 para uma Yamaha Lander XTZ 250, enquanto a Yamaha XT 660R parte de R$ 19,3 mil.