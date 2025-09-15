Leilão de veículos do governo de SP tem carro a preço de iPhone; veja como participar

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Gestão e Governo Digital, divulgou a programação dos próximos leilões de veículos, com sessões públicas online e oportunidades para carros, motos, caminhões e caminhonetes.
O evento mais próximo acontece ainda este mês, com ofertas que começam em R$ 2.700 para um Ford Fiesta Street 1.6 (2002) e podem chegar a R$ 43,6 mil para uma Chevrolet S10, de acordo com o g1. Entre as motos, o lance inicial é de R$ 3.100 para uma Yamaha Lander XTZ 250, enquanto a Yamaha XT 660R parte de R$ 19,3 mil.
Os preços atraentes vêm com um porém: o estado dos veículos não garante cobertura de peças ou manutenção pelo leilão, e reclamações não serão aceitas posteriormente. Confira abaixo como funcionará o evento e quais pontos merecem atenção na hora de dar um lance.
Próximo evento
O próximo pregão acontece em 16 de setembro. Até essa data, os itens leiloáveis podem ser visitados presencialmente no pátio de Santo André (SP), das 8h às 16h.
São 496 veículos em condições de circulação e 56 sucatas que podem ser aproveitadas como peças. A retirada dos itens arrematados deve ser agendada entre 17 e 23 de setembro, com prazo máximo de 20 dias úteis. O pregão tem edital aberto neste link.
Os leilões são abertos a pessoas físicas e empresas, mas há restrições para participantes que estejam suspensos de contratar com o governo, considerados inidôneos, punidos por órgãos como CADE ou TCE, ou sem representação legal no Brasil.
Entre os destaques do leilão estão:
- Chevrolet Trailblazer LT 2016
Lance inicial: R$ 42.600
- Peugeot Boxer 2013
Lance inicial: R$ 34.200
- Chevrolet Corsa Wind 1999
Lance inicial: R$ 6.000
- Honda XRE 300 2018
Lance inicial: R$ 4.500
- Fiat Siena Fire Flex 2008
Lance inicial: R$ 5.000
- Fiat Palio ELX 2008
Lance inicial: R$ 6.100
- Volkswagen Spacefox 2014
Lance inicial: R$ 6.200
- Renault Duster 2016
Lance inicial: R$ 10.400
- Triumph Tiger XCX 2017
Lance inicial: R$ 16.900
- Honda XRE 300 ABS 2019
Lance inicial: R$ 11.900
- Chevrolet Classic Spirit 2007
Lance inicial: R$ 5.400
O valor inicial serve como referência para os lances, considerando a avaliação de mercado e o estado de conservação de cada veículo.
Como funcionam os leilões
Existem leilões públicos e particulares. Os primeiros envolvem veículos apreendidos, abandonados ou retirados de órgãos públicos, enquanto os particulares geralmente vêm de frotas de empresas, seguradoras ou locadoras. Todos são vendidos “no estado em que se encontram”, sem garantia, e os arrematantes assumem os riscos.
Para evitar prejuízo é essencial verificar presencialmente o estado do veículo — bancos, painéis, quilometragem, motor e equipamentos — ou contar com um mecânico de confiança. Carros de leilão podem exigir manutenção extra, regularização documental ou até assessoria jurídica, principalmente se se tratar de veículos apreendidos.
Dicas para participar de um leilão
- Leia o edital com atenção e entenda todas as regras;
- Confira a procedência e possíveis pendências legais do veículo;
- Defina um orçamento máximo;
- Inspecione o veículo presencialmente ou via videochamada;
- Comece com leilões menores para ganhar experiência;
- Use apenas canais oficiais do leiloeiro para evitar fraudes.
Participar de um leilão pode oferecer bons negócios, mas exige atenção aos detalhes legais, mecânicos e financeiros.