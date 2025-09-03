Lady Gaga lança três novas músicas após participação em "Wandinha"

The Dead Dance ganhou um clipe novinho, dirigido por Tim Burton (assista abaixo). Nele, Gaga aparece caracterizada como uma boneca de porcelana, em um cenário que parece uma floresta, junto a outras bonecas penduradas.
A data do lançamento das faixas acompanhou o lançamento da segunda parte da segunda temporada de Wandinha, nesta quarta-feira (3). A artista participa da série como Rosaline Rotwood, personagem nova.
Lançamento de Mayhem
O sétimo álbum de estúdio da cantora foi lançado em 7 de março. Originalmente, foi lançado com 14 faixas, incluindo os sucessos Disease, Abracadabra e Die With A Smile, parceria com Bruno Mars.
Veja o vídeo de The Dead Dance
Ouça as novas músicas
Interesse nas buscas
As buscas pela cantora Lady Gaga subiram no Google Trends nesta quarta-feira (3). O termo gerou mais de mil buscas na últimas três horas, com um aumento de 200%.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.