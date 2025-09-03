Viral

Dança da morte
Lady Gaga lança três novas músicas após participação em "Wandinha"

Artista surpreendeu o público com um videoclipe dirigido por Tim Burton

Zero Hora

Youtube/Reprodução
Gaga aparece caracterizada como uma boneca de porcelana no clipe.

Lady Gaga lançou três novas músicas para o álbum Mayhem, nesta quarta-feira (3). Além do single The Dead Dance, colaboração para a segunda temporada da série Wandinha, também foram lançadas as trilhas Can't Stop The High e Kill For Love

The Dead Dance ganhou um clipe novinho, dirigido por Tim Burton (assista abaixo). Nele, Gaga aparece caracterizada como uma boneca de porcelana, em um cenário que parece uma floresta, junto a outras bonecas penduradas. 

A data do lançamento das faixas acompanhou o lançamento da segunda parte da segunda temporada de Wandinha, nesta quarta-feira (3). A artista participa da série como Rosaline Rotwood, personagem nova.

Lançamento de Mayhem

O sétimo álbum de estúdio da cantora foi lançado em 7 de março. Originalmente, foi lançado com 14 faixas, incluindo os sucessos Disease, Abracadabra e Die With A Smile, parceria com Bruno Mars.

Veja o vídeo de The Dead Dance

Ouça as novas músicas

Interesse nas buscas

Google Trends / Reprodução
Pesquisas pela artista aumentaram nesta quarta-feira.

As buscas pela cantora Lady Gaga subiram no Google Trends nesta quarta-feira (3). O termo gerou mais de mil buscas na últimas três horas, com um aumento de 200%.

