JP Mantovani: veja o que se sabe sobre o acidente que matou modelo em SP

O corpo do modelo e influenciador JP Mantovani, 46 anos, está sendo velado nesta segunda-feira (22), em São Paulo. O artista, marido da ex-Rouge Li Marttins, morreu na madrugada de domingo (21), em um acidente de moto.
Ele teria batido contra um caminhão de limpeza urbana que estava estacionado na Marginal Pinheiros para a realização de um procedimento ao tentar desviar de outro veículo.
A posição da motocicleta, do corpo da vítima e a natureza das lesões indicam a possibilidade de que JP tenha sido atingido por outro veículo após a queda. A hipótese não foi confirmada, mas é investigada pela Polícia Civil.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14º Distrito Policial de Pinheiros, e uma perícia foi solicitada, conforme o g1.
A cerimônia de despedida do influenciador, que acontece em um cemitério na zona norte de São Paulo até às 13h, é restrita para amigos e familiares. Li Marttins pediu "paz e silêncio para assimilar o momento de dor e sofrimento".
O que se sabe sobre o acidente?
João Paulo Mantovani teria colidido sua motocicleta Harley-Davidson contra um caminhão de limpeza urbana na Marginal Pinheiros, no bairro Cidade Jardim, em São Paulo.
Conforme o boletim de ocorrência, a “varredeira”, utilizada em serviços de manutenção, estava estacionada para o desentupimento do equipamento de sucção. O veículo é da Ecoss Ambiental, empresa contratada pela Prefeitura de São Paulo para serviços de limpeza. De acordo com o motorista do veículo, a sinalização luminosa de advertência estava ligada.
O motorista relatou que JP teria tentando desviar de outro caminhão em movimento, e acabou perdendo o controle da moto, atingindo a traseira do veículo de limpeza. O motociclista caiu inconsciente na faixa central da pista, a poucos metros do caminhão. O óbito foi constatado no local.
A prefeitura confirmou que o trecho da Marginal Pinheiros em que ocorreu o acidente "fazia parte do cronograma". Segundo a nota, o procedimento que era realizado no momento da colisão dura de 3 a 5 minutos.
Também segundo a prefeitura, "a sinalização mecanizada nesses casos é feita por meio de um pisca-alerta, dois giroflex e um painel de seta indicativa de troca de faixa, que permanece ligado enquanto o veículo estiver prestando serviço".
O que ainda precisa ser esclarecido
Apesar dos relatos iniciais, a investigação ainda não confirmou todas as circunstâncias do acidente. A polícia trabalha com a hipótese de que JP possa ter sido atingido por outro veículo após a queda. Além disso, ainda é preciso confirmar a sinalização e o posicionamento do caminhão da limpeza urbana na faixa da esquerda da Marginal Pinheiros.
Para esclarecer essas informações, os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que possam registrar a sequência do ocorrido e ajudar a definir as causas.
Quem é JP?
João Paulo Mantovani, 46 anos, era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. Os dois se conheceram em 2015, durante o reality show A Fazenda, e tiveram uma filha. Recentemente, o casal compartilhou nas redes sociais fotos vestidos de noivos, e também mostraram a reforma da casa onde planejavam viver. A cerimônia de casamento estava marcada para novembro.
Ex-peão de A Fazenda, JP também já participou dos realities Power Couple Brasil e Game dos 100, todos na Record.
Apaixonado por motos, também atuava como influenciador digital e somava mais de 200 mil seguidores em uma rede social. Costumava dividir conteúdos sobre seu estilo de vida e eventos ligados ao motociclismo. Na noite anterior ao acidente, ele participou de um encontro de motoqueiros em São Paulo e esteve em um bar em Moema, do qual era sócio.
Despedida
A morte do influenciador foi confirmada pela sua assessoria de imprensa, que pediu respeito ao luto da família.
"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J.P. Mantovani", escreveu a assessoria. "Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informacões adicionais. Agradecemos a compreensão e o respeito."
Em publicação nas redes, Li pediu “paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento” e lembrou do marido como "o anjo das nossas vidas".
Após a confirmação da morte de JP, diversos amigos, fãs e famosos prestaram condolências nas redes sociais. A apresentadora Adriane Galisteu foi uma das primeiras a se manifestar, e deixou um "sinto muito" ao lado de um coração partido em uma publicação no Instagram.
Além dela, personalidades como Ana Paula Minerato, a cantora Thaeme e o jornalista Celso Zucatelli, apresentador do Hoje em Dia, também deixaram recados em publicações. "Que vida injusta, ele era um homem do bem", lamentou Ana Paula.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular