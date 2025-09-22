JP Mantovani: veja o que se sabe sobre o acidente que matou modelo em SP

Apaixonado por motos, também atuava como influenciador digital e somava mais de 200 mil seguidores em uma rede social. Costumava dividir conteúdos sobre seu estilo de vida e eventos ligados ao motociclismo. Na noite anterior ao acidente, ele participou de um encontro de motoqueiros em São Paulo e esteve em um bar em Moema, do qual era sócio.