Jovem contrai superbactéria que corrói a carne após mergulhar em piscina de hotel

A atleta Alexis William, 23 anos, e dois primos contraíram uma superbactéria que corrói a carne após mergulharem em piscina de hotel na cidade de Ann Harbor, no Michigan, nos Estados Unidos.
A jovem relatou o ocorrido em entrevista exibida no domingo (22), no Fantástico. Segundo ela, os jovens começaram a passar mal depois do banho. No hospital, receberam o diagnóstico de uma das principais superbactérias: a MRSA.
A MRSA é um estafilococo áureo resistente a antibióticos comuns usados para tratar infecções. Por isso, há um risco maior de desenvolver uma infecção grave, pois há menos medicamentos disponíveis para matar essa bactéria.
Segundo a jovem, a dor era tanta que ela não consegui andar. Hoje, Alexis depende da ajuda da mãe para se locomover.
Inteligência artificial pode ajudar em novos casos
De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), infecções por bactérias resistentes podem provocar até 2050, 10 milhões de mortes por ano no mundo.
Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Boston, testam compostos químicos para encontrar possíveis tratamentos para essas bactérias resistentes.
Segundo os cientistas, o uso da inteligência artificial pode acelerar o processo de descobertas para novos tratamentos.
O foco das pesquisas é em substâncias com potencial para enfrentar desde a bactéria da gonorreia até o estafilococo áureo que infectou Alexis.
Os algoritmos do MIT foram capazes de projetar mais de 36 milhões de moléculas e identificar quais delas tinham atividade antimicrobiana.
O desenvolvimento de um único composto poderia levar até dois anos, entretanto, agora, em questão de dias, os pesquisadores conseguem ter resultados que já avançam para testes em laboratório.