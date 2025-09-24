Em retorno à TV, Jimmy Kimmel diz que ameaça do governo a comediantes é "antiamericana"

Mas o grupo Sinclair, que na semana passada pediu que Kimmel apresentasse um pedido de desculpas à família de Kirk e fizesse uma doação ao seu grupo de direita Turning Point USA, e o Nexstar, que está no meio de uma negociação bilionária que exige o aval da FCC, permaneceram firmes em sua decisão de não exibir o programa em seus canais.