Iza, Lady Gaga e Shakira: saiba quais nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil

Dados de 1,8 milhão de animais apontam quais artistas estão entre as principais inspirações na hora de nomear cães e gatos 

CHENDONGSHAN/stock.adobe.com
Confira quais artistas inspiram mais tutores na hora de nomear cães e gatos.

Um levantamento feito pela Petlove, a partir de dados de 1,8 milhão de animais cadastrados, apontou que cantoras internacionais e atrações ligadas ao festival The Town estão entre as principais inspirações na hora de batizar cães e gatos no Brasil.

O Top 3 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner. Outras artistas como Shakira, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Madonna e Beyoncé também aparecem entre os nomes mais usados por tutores.

As 20 divas mais lembradas:

  • Diana (Ross)
  • Lady (Gaga)
  • Tina (Turner)
  • Shakira
  • Pink
  • Sabrina (Carpenter)
  • Donna (Summer)
  • Taylor (Swift)
  • Britney (Spears)
  • Olivia (Rodrigo)
  • Rihanna
  • Miley (Cyrus)
  • Cher
  • Céline (Dion)
  • Adele
  • Alicia (Keys)
  • Mariah (Carey)
  • Madonna
  • Ariana (Grande)
  • Beyoncé

O efeito The Town

Além das divas internacionais, nomes ligados ao festival The Town também aparecem com destaque. O mais escolhido foi João Gomes, seguido por Don Toliver e Natasha Bedingfield. 

Entre os brasileiros, também se destacam Iza, Glória Groove, Pitty, Péricles, Joelma e Ivete Sangalo.

Top 10 relacionados ao festival:

  • João (Gomes)
  • Don (Toliver)
  • Natasha (Bedingfield)
  • Iza
  • Boy (Bruna)
  • Glória (Groove)
  • Pitty
  • Péricles
  • Joelma
  • Ivete (Sangalo)
