Intoxicação por metanol em SP: tudo o que se sabe e o que falta esclarecer

Os casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas em São Paulo, revelados no último fim de semana, acenderam o alerta de autoridades de saúde e segurança. Até agora, cinco mortes estão sob investigação, três delas já confirmadas como ligadas ao consumo de bebidas adulteradas.
Além disso, há pelo menos seis casos confirmados e outros 17 em análise, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde de SP. O episódio levou o governo paulista a montar um gabinete de crise, interditar estabelecimentos suspeitos e intensificar a fiscalização.
Em paralelo, o Ministério da Justiça determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) para rastrear a origem do metanol e apurar a possível participação de facções criminosas. O Ministério da Saúde, por sua vez, prepara uma nota técnica para padronizar a conduta médica e a definição de casos suspeitos.
A tragédia trouxe dúvidas sobre como a substância foi parar em bebidas comercializadas em bares e adegas, quais são os sintomas que diferenciam a intoxicação por metanol da ressaca comum, como funciona o tratamento e quais medidas estão sendo tomadas para evitar novos casos.
A seguir, Zero Hora reúne as principais perguntas e respostas sobre o que já se sabe, e o que ainda precisa ser esclarecido (clique abaixo para ir até o tópico).
Intoxicação por metanol em SP:
- Quantas mortes já foram registradas?
- Como as intoxicações aconteceram?
- O que já foi apreendido até agora?
- O que é o metanol?
- Qual a diferença entre etanol e metanol?
- O que o metanol causa no corpo humano?
- Existe tratamento ou antídoto?
- O que diz o Ministério da Saúde?
- O que investiga a Polícia Federal?
- Há relação com o crime organizado?
- O que fez o governo de São Paulo?
- É possível identificar o metanol na bebida antes do consumo?
- Quais cuidados bares e comerciantes devem ter?
- Quais cuidados o consumidor deve ter?
- Por que os casos atuais preocupam tanto?
- Pode ocorrer em outros Estados?
Perguntas e respostas
1. Quantas mortes já foram registradas?
Até esta terça-feira (30), o governo de São Paulo contabilizava cinco mortes suspeitas relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol.
Destas, três já tiveram a ligação confirmada pelas autoridades de saúde:
- Homem de 58 anos, morador de São Bernardo do Campo, que morreu em 24 de setembro após atendimento no Hospital de Urgência;
- Homem de 54 anos, morador da Zona Leste da capital, que apresentou sintomas em 9 de setembro e faleceu no dia 15;
- Homem de 45 anos, cujo local de residência ainda está em investigação.
Outros dois óbitos estão sob apuração. Um deles é de um homem com histórico de alcoolismo crônico, cuja causa da contaminação ainda não foi esclarecida. Há também um caso descartado, segundo a Secretaria da Saúde.
2. Como as intoxicações aconteceram?
As investigações apontam que falsificadores adulteravam garrafas de marcas conhecidas de gin, vodca e até uísque com metanol, substância altamente tóxica usada em solventes e combustíveis. Essas bebidas eram então revendidas em adegas e bares da capital paulista.
O grande risco é que o metanol não altera cor, cheiro ou sabor da bebida, o que impossibilita identificar a fraude de forma caseira. Muitas vítimas relataram acreditar que estavam apenas com sintomas de ressaca antes de perceberem sinais graves de intoxicação, como dor abdominal intensa e perda repentina da visão.
Na última segunda-feira (29), uma força-tarefa da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Vigilância Sanitária realizou fiscalizações em bares da capital paulista onde havia relatos de consumo de bebidas contaminadas.
3. O que já foi apreendido até agora?
As operações de fiscalização realizadas em São Paulo desde o fim de semana resultaram em apreensões de grande volume de bebidas e materiais usados na falsificação. Segundo o governo estadual e o Ministério da Justiça:
- 117 garrafas sem rótulo foram recolhidas em três bares da capital paulista na segunda-feira, durante ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal e Vigilância Sanitária;
- 50 mil garrafas de bebidas alcoólicas com suspeita de adulteração já tinham sido apreendidas em fiscalizações anteriores;
- 15 milhões de selos fiscais falsificados também foram encontrados, reforçando a dimensão do esquema de adulteração e fraude.
As autoridades afirmam que as bebidas recolhidas passam por perícia para identificar em quais etapas da cadeia ocorreu a adulteração e de onde veio o metanol usado para o "batismo".
4. O que é o metanol?
O metanol (CH₃OH) é um tipo de álcool simples, incolor, inflamável e de odor semelhante ao do etanol, mas altamente tóxico para o consumo humano. Também chamado de "álcool da madeira", porque no passado era obtido pela destilação de toras, hoje é produzido industrialmente, principalmente a partir do gás natural.
A substância tem uso legítimo em diversos setores:
- fabricação de formaldeído (formol), tintas, solventes e plásticos;
- presença em produtos de limpeza, como limpa-vidros e removedores de tinta;
- matéria-prima para a produção de biodiesel, em processo conhecido como transesterificação;
- já foi utilizado como combustível em carros de corrida e pequenos motores, em condições controladas.
Apesar dessas aplicações industriais, o metanol não deve ser ingerido nem usado em bebidas, pois pequenas quantidades já podem causar intoxicações graves, cegueira ou até a morte.
5. Qual a diferença entre etanol e metanol?
Embora quimicamente parecidos, etanol e metanol têm efeitos completamente distintos no organismo humano. Ambos são álcoois incolores, inflamáveis e de odor semelhante, mas a diferença de apenas um átomo de carbono transforma o metanol em uma substância imprópria para consumo.
- Etanol (C₂H₆O): é o álcool presente em bebidas como cerveja, vinho e destilados. Também é usado em antissépticos e como combustível. No organismo, é metabolizado em acetaldeído, que depois se converte em ácido acético (o mesmo do vinagre), substância que o corpo consegue processar. Em excesso, causa embriaguez, dependência e pode provocar doenças hepáticas e cardíacas;
- Metanol (CH₃OH): é utilizado na indústria como solvente, em tintas, plásticos, combustíveis e na produção de biodiesel. No corpo, se transforma em formaldeído e depois em ácido fórmico, compostos que atacam o sistema nervoso, principalmente o nervo óptico, podendo causar cegueira, falência múltipla de órgãos e morte.
Na prática, enquanto o etanol gera efeitos conhecidos da embriaguez, o metanol envenena as células. Por não alterar o sabor, a cor ou o cheiro da bebida, sua presença é impossível de ser detectada por métodos caseiros.
Produtores clandestinos adicionam metanol para deixar as bebidas mais fortes e aumentar o rendimento a baixo custo. Um dos perigos é que os dois tipos de álcool apresentam gostos parecidos, e os sintomas de envenenamento podem demorar de 12 horas a 24 horas para se manifestarem. Ou seja, é difícil saber, no ato, que a contaminação está acontecendo.
6. O que o metanol causa no corpo humano?
O metanol é altamente tóxico porque, ao ser metabolizado, se transforma em formaldeído e ácido fórmico, substâncias que envenenam as células. Esses compostos atacam as mitocôndrias, responsáveis por gerar energia, e sobrecarregam especialmente o sistema nervoso central e o nervo óptico.
Os efeitos começam, em média, entre 12 e 24 horas após a ingestão, o que dificulta o diagnóstico precoce. Milhares de casos de intoxicação por metanol são registrados todo ano, conforme levantamento da instituição Médicos sem Fronteiras.
A taxa de mortalidade é de 20% a 40%, dependendo da quantidade ingerida, do tempo de resposta e do tratamento administrado.
Inicialmente, os sintomas podem se confundir com os de uma ressaca comum, mas logo evoluem para sinais graves:
- dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos;
- dor abdominal e cólicas fortes;
- visão turva, manchas visuais e até cegueira irreversível;
- confusão mental e convulsões;
- dificuldade para respirar;
- coma e falência múltipla de órgãos em casos severos.
Apenas 10 ml de metanol podem provocar cegueira permanente, enquanto doses maiores podem ser fatais. Quanto mais lento for o atendimento, maior o risco de sequelas irreversíveis.
7. Existe tratamento ou antídoto?
A eficácia depende da rapidez no atendimento médico. O metanol é metabolizado lentamente, o que permite que as toxinas se acumulem no organismo.
Por isso, a recomendação é procurar emergência imediatamente ao primeiro sinal de intoxicação. Entre as opções de tratamento mais conhecidas estão:
- Uso de etanol venoso ou fomepizol: ambos atuam como antídotos porque competem com o metanol no fígado, impedindo sua transformação em formaldeído e ácido fórmico;
- Corretores de acidez, como bicarbonato, para reduzir os efeitos da acidose metabólica (excesso de ácido no sangue);
- Vitaminas, como o ácido fólico, que ajudam a metabolizar o ácido fórmico;
- Hemodiálise, em casos graves, para remover o metanol e seus metabólitos diretamente do sangue.
Não existem soluções caseiras eficazes. Por isso, atrasar o socorro aumenta significativamente o risco de cegueira permanente e morte.
8. O que diz o Ministério da Saúde?
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou a situação em São Paulo como "anormal". Segundo ele, o Brasil costuma registrar cerca de 20 casos de intoxicação por metanol ao longo de um ano, geralmente ligados a situações de vulnerabilidade social ou ingestão acidental de combustíveis.
Só em setembro, porém, o número foi quase alcançado apenas no Estado de São Paulo, e em circunstâncias diferentes: em bares, restaurantes e encontros sociais comuns.
— O país costuma ter 20 casos por ano de intoxicação por metanol. A partir de setembro, foi quase metade das notificações que costumam ter no ano e concentrado apenas em São Paulo, o que chama a atenção — destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Para orientar a rede de atendimento, o ministério prepara a publicação de uma nota técnica que vai padronizar o que deve ser considerado caso suspeito, os sintomas que merecem atenção e os protocolos de diagnóstico e tratamento. A ideia é agilizar a identificação em todo o país, sem esperar a confirmação laboratorial, para que médicos possam agir.
O Brasil conta hoje com 32 Centros de Informação e Assistência Toxicológica do SUS, distribuídos por todos os Estados, aptos a receber notificações e a apoiar profissionais de saúde. A pasta também emitiu um alerta nacional para reforçar a vigilância sobre intoxicações de origem desconhecida.
9. O que investiga a Polícia Federal?
A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para apurar a origem do metanol usado na adulteração de bebidas alcoólicas e verificar uma possível ligação com o crime organizado.
— Na segunda-feira, determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição que, ao tudo indica, transcende o limite de um único Estado. Tudo indica que há distribuição para além do Estado de São Paulo — afirmou o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski.
Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, há indícios de conexão com investigações anteriores sobre a importação irregular de metanol pelo porto de Paranaguá (PR), que já haviam revelado esquemas de adulteração de combustíveis.
A hipótese é de que parte dessa substância possa ter sido desviada para destilarias clandestinas e quadrilhas que falsificam bebidas.
Enquanto a Polícia Civil de São Paulo investiga bares e distribuidores locais, a PF trabalha de forma integrada com os órgãos estaduais e federais para rastrear a cadeia de fornecimento. A meta é identificar quem trouxe o produto ao país, como ele chegou às bebidas e se há participação de facções criminosas, como o PCC.
O Ministério da Justiça reforçou ainda que a apuração é prioridade e que os estabelecimentos flagrados com bebidas adulteradas serão notificados para informar fornecedores e rotas de distribuição.
10. Há relação com o crime organizado?
A possível participação de facções criminosas na adulteração de bebidas alcoólicas com metanol é um dos principais pontos em apuração. A suspeita ganhou força após a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) afirmar que o metanol usado nas bebidas pode ser o mesmo que vinha sendo importado ilegalmente pelo PCC para adulterar combustíveis.
Segundo a entidade, o fechamento recente de distribuidoras e formuladoras ligadas ao crime organizado, que operavam com tanques cheios de metanol, pode ter levado o produto a ser desviado para destilarias clandestinas.
"Ao ficar com tanques repletos de metanol lacrados e distribuidoras e formuladoras proibidas de operar, a facção e seus parceiros podem eventualmente ter revendido tal metanol a destilarias clandestinas e quadrilhas de falsificadores de bebidas, auferindo lucros milionários em detrimento da saúde dos consumidores", disse a associação em nota ao g1.
Andrei Rodrigues, confirmou que há indícios de ligação com a cadeia de importação de combustíveis e que a investigação vai verificar se há conexão direta com facções.
— Dentre as razões, a possível conexão com investigações recentes que fizemos agora, especialmente no Paraná que se conectou com outras duas em São Paulo em razão de toda a cadeia de combustível, uma parte disso passa pela importação de metanol pelo Paranaguá. Portanto, a necessidade de entrarmos nesse caso por essas razões. A investigação dirá se há conexão com o crime organizado — disse Andrei.
A fala contrasta com a do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), que chegou a descartar a participação do PCC.
11. O que fez o governo de São Paulo?
Diante do avanço dos casos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a criação de um gabinete de crise para coordenar as ações de enfrentamento. O Estado também determinou a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde foram consumidas bebidas adulteradas com metanol.
— Há de fato um problema estrutural que não é só do Estado de SP, é do Brasil. Temos que pensar como fazer a fiscalização e diminuir a incidência dessas bebidas adulteradas, clandestinas — disse o governador.
A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou que acompanha de perto os municípios e reforçou a recomendação para que bares e comerciantes redobrem a atenção com a procedência dos produtos, verificando rótulos, selos fiscais e lacres de segurança.
Desde o início das fiscalizações, já foram apreendidas 50 mil garrafas de bebidas com suspeita de adulteração e cerca de 15 milhões de selos fiscais falsificados. Em ações mais recentes, fiscais do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) e da prefeitura de São Paulo recolheram 117 garrafas sem rótulo em bares investigados.
Segundo o governador, as medidas visam impedir novos casos e desarticular a cadeia clandestina de adulteração. A recomendação à população é clara: consumir apenas bebidas de origem conhecida e adquiridas em estabelecimentos regulares.
12. É possível identificar o metanol na bebida antes do consumo?
O metanol não altera a cor, o cheiro ou o sabor da bebida, o que torna praticamente impossível identificar a fraude de forma caseira. Por isso, não existe método doméstico confiável para detectar a contaminação.
A única forma de prevenção é a atenção à procedência:
- Comprar apenas bebidas de fabricantes legalizados.
- Conferir se há rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.
- Evitar produtos com embalagem suspeita, sem identificação ou vendidos a preços muito abaixo do mercado.
O Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde de São Paulo reforçam que, ao apresentar sintomas como dor de cabeça intensa, visão turva, cólicas fortes ou mal-estar persistente, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de emergência.
13. Quais cuidados bares e comerciantes devem ter?
O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) de São Paulo orienta que bares, casas noturnas, distribuidoras e comerciantes adotem medidas extras de cuidado diante da suspeita de bebidas adulteradas. Entre as recomendações estão:
- Verificar a procedência de todas as bebidas comercializadas, guardando notas fiscais para eventual rastreamento.
- Conferir se garrafas têm rótulo original, selo fiscal e lacre de segurança intactos.
- Evitar a compra de bebidas em distribuidores sem registro ou a preços muito abaixo do mercado.
- Manter registro de fornecedores para colaborar com a investigação em caso de fiscalização.
Estabelecimentos onde já foram identificadas bebidas suspeitas estão sendo interditados cautelarmente pelo governo paulista. A regra é clara: locais flagrados com irregularidades precisarão comprovar a origem dos produtos e poderão responder a processos criminais e administrativos.
14. Quais cuidados o consumidor deve ter?
As autoridades de saúde reforçam que a prevenção é a principal forma de proteção contra a intoxicação por metanol, já que não há como identificar a substância a olho nu ou pelo gosto da bebida. Para reduzir os riscos, a recomendação é:
- Comprar apenas bebidas em estabelecimentos confiáveis e regularizados;
- Conferir se garrafas possuem rótulo original, lacre de segurança e selo fiscal;
- Desconfiar de produtos com preços muito abaixo do mercado ou embalagens adulteradas;
- Evitar consumir bebidas servidas em locais sem licença ou de procedência duvidosa.
Em caso de sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, cólicas fortes, confusão mental ou mal-estar persistente após a ingestão de álcool, a orientação é procurar imediatamente atendimento médico de urgência. Além disso, há canais de apoio que funcionam em todo o país:
- Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001 (atendimento gratuito, 24 horas por dia);
- Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox): o Brasil conta com 32 unidades ligadas ao SUS, que podem orientar equipes médicas e atender diretamente a população;
- Central de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT-RS): 0800.721.3000;
- Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI-SP): (11) 5012-5311 e 0800 771 3733;
- 192 (SAMU): Para solicitar o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
- Plataforma Busca Saúde, da Prefeitura de São Paulo, para localizar rapidamente a unidade de saúde mais próxima.
15. Por que os casos atuais preocupam tanto?
Segundo o Ministério da Saúde, a situação em São Paulo foge completamente do padrão. O Brasil registra, em média, 20 casos de intoxicação por metanol por ano, geralmente relacionados à ingestão acidental de combustíveis ou em populações em situação de vulnerabilidade.
Desta vez, no entanto, os episódios ocorreram em ambientes sociais comuns, como bares, restaurantes e encontros entre amigos. As bebidas adulteradas eram de marcas conhecidas, o que ampliou o risco para consumidores que não tinham motivos para desconfiar da procedência.
Além disso, o número de casos em apenas um mês já se aproxima da média anual nacional, o que levou o Ministério da Saúde a classificar o cenário como "anormal" e emitir um alerta nacional. A possibilidade de envolvimento do crime organizado e de distribuição em outros Estados aumenta a preocupação das autoridades.
16. Pode ocorrer em outros Estados?
As autoridades não descartam que a adulteração de bebidas com metanol vá além de São Paulo. Isso porque a PF acredita que há indícios de uma rede de distribuição interestadual, possivelmente ligada a esquemas ilegais de importação de metanol pelo porto de Paranaguá (PR). A instituição abriu um inquérito para investigar se a substância pode ter sido revendida para outros Estados, ampliando os riscos de novos casos.
O Ministério da Saúde também emitiu um alerta nacional para reforçar a vigilância em todo o país e orientar profissionais de saúde a notificar imediatamente qualquer suspeita de intoxicação.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular