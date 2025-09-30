Intoxicação por metanol em SP: tudo o que se sabe e o que falta esclarecer

As autoridades não descartam que a adulteração de bebidas com metanol vá além de São Paulo. Isso porque a PF acredita que há indícios de uma rede de distribuição interestadual, possivelmente ligada a esquemas ilegais de importação de metanol pelo porto de Paranaguá (PR). A instituição abriu um inquérito para investigar se a substância pode ter sido revendida para outros Estados, ampliando os riscos de novos casos.