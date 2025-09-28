Viral

Operação Dubai
Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina após alerta da Interpol

Gabriel Spalone, acusado de liderar esquema milionário, foi localizado no aeroporto de Buenos Aires após ter sido liberado no Panamá 

Zero Hora

Redes Sociais/Reprodução
Gabriel é suspeito de ter participado de esquema de desvio de mais de R$ 146 milhões de uma instituição financeira.

O influenciador e empresário brasileiro Gabriel Spalone foi preso na noite deste sábado (27) no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, na Argentina. Ele é suspeito de ter participado de um esquema de desvio de mais de R$ 146 milhões de uma instituição financeira, por meio de transferências realizadas via Pix.

A prisão ocorreu após seu nome ser incluído na Lista Vermelha da Interpol, um alerta internacional usado para capturar foragidos. A Polícia Federal brasileira confirmou que a ação foi coordenada em conjunto com escritórios da Interpol nos Estados Unidos, Argentina, Paraguai e com apoio da Polícia Civil de São Paulo.

Antes de ser capturado na Argentina, Spalone chegou a ser detido no Panamá, na noite de sexta-feira (26), mas acabou liberado pelas autoridades locais. A defesa afirma que, naquele momento, não havia ordem de prisão vigente nem alerta internacional contra ele, o que tornaria a detenção ilegal. Após ser solto, o influenciador embarcou rumo à Argentina, onde foi finalmente preso após a formalização do alerta da Interpol.

Defesa questiona prisões inocência

O advogado de Gabriel Spalone, Eduardo Maurício, informou que atuará na defesa do empresário durante o processo de extradição, que se inicia na Argentina. Ele também declarou já ter apresentado documentos que comprovariam a inocência do cliente no Brasil e que irá solicitar a revogação da ordem de prisão expedida no país.

Caso necessário, a defesa pretende impetrar um habeas corpus e pedir diretamente à sede da Interpol em Lyon, na França, a exclusão de Spalone da lista de procurados. Também será encaminhada uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) alegando ilegalidades no processo de prisão.

Entenda a investigação: desvio milionário via Pix

Gabriel Spalone é apontado como um dos principais alvos da Operação Dubai, deflagrada na última terça-feira (23) pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação apura o desvio de R$ 146,5 milhões de contas bancárias, em um golpe que teria ocorrido em fevereiro deste ano.

De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), os suspeitos utilizaram as credenciais de uma prestadora de serviços para acessar 10 contas bancárias e realizar transferências indevidas usando o sistema Pix. Dois homens foram presos durante a operação, e parte dos valores desviados foi recuperada.

Os envolvidos devem responder por furto mediante fraude e associação criminosa.

Quem é Gabriel Spalone

Conhecido nas redes sociais por ostentar uma rotina de luxo, Gabriel Spalone é dono das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, voltadas para operações financeiras e investimentos. Ele acumulava mais de 800 mil seguidores em uma plataforma digital, cujo perfil foi desativado após a operação policial.

Nas redes, Spalone se apresentava como empresário internacional, residente em Dubai, e costumava divulgar viagens, carros de luxo e participações em eventos exclusivos — o que chamou a atenção dos investigadores.

