Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina após alerta da Interpol

Antes de ser capturado na Argentina, Spalone chegou a ser detido no Panamá, na noite de sexta-feira (26), mas acabou liberado pelas autoridades locais. A defesa afirma que, naquele momento, não havia ordem de prisão vigente nem alerta internacional contra ele, o que tornaria a detenção ilegal. Após ser solto, o influenciador embarcou rumo à Argentina, onde foi finalmente preso após a formalização do alerta da Interpol.