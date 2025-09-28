Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina após alerta da Interpol

O influenciador e empresário brasileiro Gabriel Spalone foi preso na noite deste sábado (27) no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, na Argentina. Ele é suspeito de ter participado de um esquema de desvio de mais de R$ 146 milhões de uma instituição financeira, por meio de transferências realizadas via Pix.
A prisão ocorreu após seu nome ser incluído na Lista Vermelha da Interpol, um alerta internacional usado para capturar foragidos. A Polícia Federal brasileira confirmou que a ação foi coordenada em conjunto com escritórios da Interpol nos Estados Unidos, Argentina, Paraguai e com apoio da Polícia Civil de São Paulo.
Antes de ser capturado na Argentina, Spalone chegou a ser detido no Panamá, na noite de sexta-feira (26), mas acabou liberado pelas autoridades locais. A defesa afirma que, naquele momento, não havia ordem de prisão vigente nem alerta internacional contra ele, o que tornaria a detenção ilegal. Após ser solto, o influenciador embarcou rumo à Argentina, onde foi finalmente preso após a formalização do alerta da Interpol.
Defesa questiona prisões inocência
O advogado de Gabriel Spalone, Eduardo Maurício, informou que atuará na defesa do empresário durante o processo de extradição, que se inicia na Argentina. Ele também declarou já ter apresentado documentos que comprovariam a inocência do cliente no Brasil e que irá solicitar a revogação da ordem de prisão expedida no país.
Caso necessário, a defesa pretende impetrar um habeas corpus e pedir diretamente à sede da Interpol em Lyon, na França, a exclusão de Spalone da lista de procurados. Também será encaminhada uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) alegando ilegalidades no processo de prisão.
Entenda a investigação: desvio milionário via Pix
Gabriel Spalone é apontado como um dos principais alvos da Operação Dubai, deflagrada na última terça-feira (23) pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação apura o desvio de R$ 146,5 milhões de contas bancárias, em um golpe que teria ocorrido em fevereiro deste ano.
De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), os suspeitos utilizaram as credenciais de uma prestadora de serviços para acessar 10 contas bancárias e realizar transferências indevidas usando o sistema Pix. Dois homens foram presos durante a operação, e parte dos valores desviados foi recuperada.
Os envolvidos devem responder por furto mediante fraude e associação criminosa.
Quem é Gabriel Spalone
Conhecido nas redes sociais por ostentar uma rotina de luxo, Gabriel Spalone é dono das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, voltadas para operações financeiras e investimentos. Ele acumulava mais de 800 mil seguidores em uma plataforma digital, cujo perfil foi desativado após a operação policial.
Nas redes, Spalone se apresentava como empresário internacional, residente em Dubai, e costumava divulgar viagens, carros de luxo e participações em eventos exclusivos — o que chamou a atenção dos investigadores.