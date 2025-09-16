Gio Ewbank ganha beijo na boca de amigo em foto nas redes: "Maldade está nos olhos de quem vê"

Léo Fuchs, amigo de longa data de Giovanna Ewbank, usou o Instagram no dia 14 de setembro para parabenizar a atriz pelo aniversário.
Ele publicou três fotos ao lado dela, acompanhadas de um texto em que declara sua admiração e carinho pela amiga. Mas uma das imagens chamou a atenção dos seguidores: Gio aparece com a perna entrelaçada no amigo enquanto os dois se beijam.
De críticas a elogios
Apesar de Léo não mencionar nada sobre a cena em sua legenda, o beijo foi o assunto que dominou os comentários. Alguns seguidores demonstraram estranhamento: “Ela não era esposa do Bruno? Vixe, parece que estou na época errada” e “Fiquei sem entender”, escreveram.
Outros criticaram o nível de intimidade dos dois: “Amadureceu demais a amizade, eu acho”, disse um usuário. Outro ironizou: “Fazendo jus ao nome do marido ‘galhaço’”.
Também teve quem levou no tom de humor: “Po, quero ser amigo dela também, ein”, brincou um seguidor. Já outra usuária resgatou um antigo boato ao comentar: “Amizade começou em Fernando de Noronha?”, em referência à lenda urbana — negada por todos os envolvidos — de que famosos participariam de supostas orgias na pousada do casal em Pernambuco.
Diante da repercussão, Léo respondeu de forma direta: “A maldade tá na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito”. Giovanna também se pronunciou e reforçou o vínculo com o amigo: “TE AMOOOOO LÉO! Amo nossa amizade, parceira e sinceridade que temos um com o outro! Obrigada, meu amor”.
Nos comentários, algumas pessoas defenderam os dois e pediram o fim das especulações: “Vocês são loucas? O Léo é gay, gente. Descansem”. Outra usuária criticou o excesso de julgamentos: “Como o povo se incomoda com a vida dos outros”. Já outros exaltaram a amizade: “Nossa que texto lindo, que amizade mais linda e profunda. Amizades assim no mundo… bjs, feliz aniversário pra essa amiga tão especial”.
Também teve quem destacou o lado positivo da publicação: “Que lindo texto! E como é bom ver uma amizade verdadeira”. Por fim, uma seguidora repreendeu a postura negativa de parte do público: “Vim pelos posts maldando... Gente, vivam e deixem viver, haters são desnecessários, ninguém pediu vossas opiniões. Sigamos”.
Quem é Léo Fuchs?
Léo Fuchs é produtor cultural, que já atuou como assistente de dramaturgia e direção. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, também atua no marketing e comanda a empresa Fuchs Connections, especializada em produções artísticas.
No site do produtor teatral, ele afirma ter mais de 25 anos de carreira e já ter levado cerca de 3 milhões de espectadores ao teatro. Entre seus maiores sucessos estão Meu Passado Não Me Condena, com Fernanda Souza, visto por quase 1 milhão de pessoas; Confissões de Adolescente, com público de 600 mil; e Aonde está vc agora? com Thiago Martins e Bruno Gagliasso.
Além do teatro, Léo foi responsável pelos roteiros e direção, além de co-criador, do canal GIOH, da Giovanna Ewbank no Youtube. Ele também dirigiu o canal da influenciadora Camila Coelho.
A amizade com Gio e Bruno, entretanto, ultrapassa os trabalhos: o casal já levou Léo inclusive para a lua de mel, na Sardenha, na Itália. Durante essa mesma viagem, Léo aproveitou para pedir o namorado Gustavo Oliveira em casamento. Na ocasião, ele brincou em um post com uma primeira foto com Bruno: “Nossa lua de mel. Ops… Arrasta para o lado”. Na segunda foto Léo aparece com o noivo. Bruno respondeu com bom humor: “kkkkkk Te amo”.