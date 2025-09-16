Gio Ewbank ganha beijo na boca de amigo em foto nas redes: "Maldade está nos olhos de quem vê"

Nos comentários, algumas pessoas defenderam os dois e pediram o fim das especulações: “Vocês são loucas? O Léo é gay, gente. Descansem”. Outra usuária criticou o excesso de julgamentos: “Como o povo se incomoda com a vida dos outros”. Já outros exaltaram a amizade: “Nossa que texto lindo, que amizade mais linda e profunda. Amizades assim no mundo… bjs, feliz aniversário pra essa amiga tão especial”.