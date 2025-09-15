Fofos ou tóxicos? Veja os cinco emojis que mudaram de significado

Os emojis conquistaram um espaço definitivo no nosso jeito de se comunicar e de se expressar. Com esses signos, podemos nos comunicar nas redes sociais sem nem precisar digitar.
Com o uso frequente desses símbolos, alguns adquiriram significados negativos ou se tornaram ambíguos. Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) apontou cinco emojis que podem ter esse sentido alterado.
Veja quais são os emojis que mudaram de sentido
Emoji de mãos rezando
Originalmente criado para representar um gesto de apelo ou agradecimento, o símbolo passou a ser interpretado também como um “high-five”. A inteligência artificial avalia que essa dupla interpretação causa confusão: enquanto parte das pessoas o utiliza para desejar sorte, outros recorrem a ele como forma de cumprimento ou celebração.
Emoji da palma da mão no rosto
Utilizado para expressar frustração ou decepção diante de situações consideradas absurdas, o gesto muitas vezes é interpretado como paternalista ou passivo-agressivo. Por isso, pode soar como um julgamento silencioso, em vez de transmitir empatia ou solidariedade, o que acaba dificultando uma comunicação respeitosa.
Emoji do palhaço
Com o intuito de remeter à diversão, o símbolo ganhou outro sentido nas redes: virou sinônimo de zombaria. Hoje, está associado à humilhação, constrangimento e autoironia.
Emoji de bomba
Inicialmente era útil para ilustrar situações "explosivas” ou notícias chocantes, o símbolo pode criar uma sensação de emergência ou perigo desnecessário, o que desperta ansiedade.
Emoji do polegar para cima
Antes, o gesto era visto como uma forma simples e positiva de aprovação. Para muitos, tornou-se apenas uma maneira de encerrar uma conversa de maneira abrupta.