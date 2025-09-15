Viral

Fofos ou tóxicos? Veja os cinco emojis que mudaram de significado

Alguns ícones digitais passaram a ter sentido alterado, podendo gerar reações negativas nas conversas do dia a dia

Arte GZH/Agencia RBS
Emojis frequentemente mudam sua conotação.

Os emojis conquistaram um espaço definitivo no nosso jeito de se comunicar e de se expressar. Com esses signos, podemos nos comunicar nas redes sociais sem nem precisar digitar

Com o uso frequente desses símbolos, alguns adquiriram significados negativos ou se tornaram ambíguos. Uma ferramenta de inteligência artificial (IA) apontou cinco emojis que podem ter esse sentido alterado.

Veja quais são os emojis que mudaram de sentido

Emoji de mãos rezando

Originalmente criado para representar um gesto de apelo ou agradecimento, o símbolo passou a ser interpretado também como um “high-five”. A inteligência artificial avalia que essa dupla interpretação causa confusão: enquanto parte das pessoas o utiliza para desejar sorte, outros recorrem a ele como forma de cumprimento ou celebração


Cali6ro/stock.adobe.com
High-five, rezar ou agradecer?

Emoji da palma da mão no rosto

Utilizado para expressar frustração ou decepção diante de situações consideradas absurdas, o gesto muitas vezes é interpretado como paternalista ou passivo-agressivo. Por isso, pode soar como um julgamento silencioso, em vez de transmitir empatia ou solidariedade, o que acaba dificultando uma comunicação respeitosa.

Redes sociais/Reprodução
Emoji da palma da mão no rosto.

Emoji do palhaço

Com o intuito de remeter à diversão, o símbolo ganhou outro sentido nas redes: virou sinônimo de zombaria. Hoje, está associado à humilhação, constrangimento e autoironia. 

Michael/stock.adobe.com
Emoji de palhaço.

Emoji de bomba

Inicialmente era útil para ilustrar situações "explosivas” ou notícias chocantes, o símbolo pode criar uma sensação de emergência ou perigo desnecessário, o que desperta ansiedade.

PLASTIC 3D ICONS/stock.adobe.com
Emoji de bomba.

Emoji do polegar para cima

Antes, o gesto era visto como uma forma simples e positiva de aprovação. Para muitos, tornou-se apenas uma maneira de encerrar uma conversa de maneira abrupta.

Eugene B-sov/stock.adobe.com
Emoji de polegar.


