Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos após sofrer uma parada cardíaca

A filha da modelo piauinsente Schynaider Moura, Anne-Marie Garnero, morreu aos 16 anos no domingo (21), após sofrer uma parada cardíaca. A adolescente sofria de cardiomiopatia dilatada — doença que aumenta o tamanho do coração e faz o músculo perder força para se contrair — e chegou a realizar um transplante em junho de 2022.
A informação da morte foi confirmada ao g1 pelo tio da jovem, Shaymmon Moura.
Em abril, no aniversário de Anne-Marie, a modelo fez um post no Instagram relatando que a filha precisou passar mais de 30 dias internada e sofreu duas paradas cardíacas naquele mês.
"Esse último mês não foi fácil. Foram mais de 30 dias de internação e duas paradas cardíacas.
Mas você — sempre tão forte — enfrentou tudo, vencendo suas batalhas, um dia após o outro", escreveu a modelo.
Schynaider Moura ainda não se manifestou sobre o falecimento da filha. O velório e o sepultamento devem ser realizados na terça-feira (23) em São Paulo, quando o pai dela, Mário Bernardo Garnero, deve chegar ao Brasil após uma viagem à Europa.
Além de Anne-Marie, a modelo tem duas filhas mais novas.