Fernanda Lima diz que pagou especialista para falar sobre sexo com os filhos: "Me agradeceram"

Em entrevista ao videocast Maternidelas, a apresentadora Fernanda Lima contou que contratou uma especialista em sexo para conversar com os filhos, os gêmeos João e Francisco, de 17 anos.
Ela disse que conheceu a profissional em uma experiência que teve com uma amiga:
— Quando cheguei para ouvir o que ela tinha a dizer, pensei: "Depois de 10 anos de Amor e Sexo, o que vou aprender que ainda não sei?" E saí de lá cheia de novas informações, a gente está sempre aprendendo — afirmou.
Fernanda apresentou o programa na Globo de 2009 a 2018. Depois de conhecer a especialista, perguntou para ela se conversava com adolescentes:
— Falei para eles que ia vir uma moça falar de sexo, e eles: "Ai mãe, que saco, pra quê?" — relembrou ela.
Ela ainda contou que pagou para mais três amigos dos filhos. Quando a conversa terminou, os jovens ligaram agradecendo, dizendo que aprenderam muitas coisas.
Conselho curioso
Fernanda Lima ainda revelou ter dado um conselho curioso aos filhos:
— Outro dia, eles estavam conversando sobre meninas mais novas e mais velhas. Quando saí da cozinha, disse: "Se experimentarem com as mais velhas, vão aprender muito mais, boa noite" — contou, lembrando que os adolescentes costumam ficar envergonhados para falar sobre sexo.
Além dos gêmeos, a apresentadora é mãe de Maria Manoela, de seis anos, todos os filhos são do ator e apresentador Rodrigo Hilbert.