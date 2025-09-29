Viral

Famosos
Notícia

Fernanda Lima diz que pagou especialista para falar sobre sexo com os filhos: "Me agradeceram"

Apresentadora ainda contou conselho inusitado que deu aos gêmeos de 17 anos

Zero Hora

Enviar email
@fernandalima - Instagram/Reprodução
Apresentou o programa "Amor e Sexo" de 2009 a 2018.

Em entrevista ao videocast Maternidelas, a apresentadora Fernanda Lima contou que contratou uma especialista em sexo para conversar com os filhos, os gêmeos João e Francisco, de 17 anos.

Ela disse que conheceu a profissional em uma experiência que teve com uma amiga:

— Quando cheguei para ouvir o que ela tinha a dizer, pensei: "Depois de 10 anos de Amor e Sexo, o que vou aprender que ainda não sei?" E saí de lá cheia de novas informações, a gente está sempre aprendendo — afirmou.

Fernanda apresentou o programa na Globo de 2009 a 2018. Depois de conhecer a especialista, perguntou para ela se conversava com adolescentes

— Falei para eles que ia vir uma moça falar de sexo, e eles: "Ai mãe, que saco, pra quê?" — relembrou ela.

Ela ainda contou que pagou para mais três amigos dos filhos. Quando a conversa terminou, os jovens ligaram agradecendo, dizendo que aprenderam muitas coisas.

@fernandalima/Reprodução
A apresentadora com os filhos e o marido Rodrigo Hilbert.

Conselho curioso

Fernanda Lima ainda revelou ter dado um conselho curioso aos filhos:

— Outro dia, eles estavam conversando sobre meninas mais novas e mais velhas. Quando saí da cozinha, disse: "Se experimentarem com as mais velhas, vão aprender muito mais, boa noite" — contou, lembrando que os adolescentes costumam ficar envergonhados para falar sobre sexo.

Além dos gêmeos, a apresentadora é mãe de Maria Manoela, de seis anos, todos os filhos são do ator e apresentador Rodrigo Hilbert.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: