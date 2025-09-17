Entenda por que uma praia de Santa Catarina virou a "queridinha" do Brasil

Com a Primavera e os dias mais quentes se aproximando, aumenta a procura por destinos paradisíacos para passar um final de semana ou até mesmo o veraneio.
Em formato de meia lua e localizada a aproximadamente 90 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina, a Praia do Rosa, em Imbituba, se tornou queridinha entre os turistas brasileiros e no Exterior.
O local é conhecido por suas paisagens preservadas e pela diversidade de atrações — e se tornou ponto turístico para o ano todo. Eventos gastronômicos, esportes e belezas naturais — como a observação de baleias — completam o cenário encantador da cidade.
Gastronomia e hospedagem como diferencial
De acordo com o Mapa do Turismo Brasileiro, a cidade de Imbituba possui classificação A no turismo brasileiro. Na alta temporada de verão, de dezembro a março, o número de estrangeiros que visitam a cidade aumenta ainda mais, principalmente de argentinos e uruguaios.
Jackson Loro, secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Imbituba, avalia que a hospedagem e a gastronomia são o diferencial da região:
— Nós temos gastronomia para todos os gostos e bolsos. As pousadas são muito bem qualificadas, com estruturas para a temporada de inverno também. É o diferencial da soma da hospedagem diferenciada e da gastronomia.
Na última temporada de verão, a Praia do Rosa foi destaque pelo Ministério do Turismo como um dos destinos mais acolhedores do Brasil. A lista considera a receptividade, a estrutura e a experiência dos visitantes.
Entre os pontos de visitação estão: trilhas, lagoas, mar, mirantes, além da vida marinha, fazendo parte da Rota da Baleia Franca. Além disso, a cidade de Imbituba é comumente procurada para casamentos no Estado.
Segundo o secretário, outros atrativos também estão sendo pensados para a temporada de inverno. A atração principal é a observação de baleias, que podem ser observadas, principalmente, entre junho em novembro, seja na areia da praia ou mesmo por meio de passeios de barco com empresas credenciadas.
— O impacto na economia reflete muito na temporada de inverno porque cai muito, aumentando o desemprego. Na virada da temporada, cerca de mil pessoas são dispensadas no turismo, porque os empreendimentos não conseguem segurar essa mão de obra pela falta de volume.
Preservação
A cidade adotou medidas para preservar o local, que a cada ano recebe mais visitantes. Um exemplo é o projeto Jogue Limpo, criado há mais de 20 anos, responsável pela limpeza da praia antes do amanhecer.
— Quem vem para a Praia do Rosa percebe o nosso apelo ecológico. O público procura pela natureza e ecologia, é um cuidado muito grande que temos aqui — destaca o secretário.
Existem ainda algumas proibições no local, como a do uso de caixas de som na beira da praia. A legislação estadual e municipal permitem a aplicação de multas para quem desrespeitar a lei, que busca valorizar a tranquilidade e a beleza natural do espaço.
Uma vida sem preocupações
Roberto Francisco Dexheimer Júnior, 53 anos, adora surfar. Foi o hobbie que o levou de Porto Alegre para o litoral sul de Santa Catarina, com a ideia de pegar "ondas melhores". Formado em Direito e trabalhando como advogado, ele conseguiu comprar o primeiro terreno em Imbituba no ano de 2005.
— Na época era barato. O primeiro terreno paguei 5 mil, depois 30 mil, e, aos poucos fui comprando mais para alugar.
Atualmente, o advogado possui oito casas na região, incluindo a que ele reside. Proprietário da Morada Hanamani, as demais residências são alugadas principalmente na temporada de veraneio e feriados, por amigos e conhecidos.
O que começou com a intenção de receber os amigos, acabou se expandindo e virando um negócio.
— Primeiro comprei um terreno e fiz uma casinha, que alugava às vezes, quando ia visitar meu pai em Floripa. Com o tempo, consegui ir construindo outras casas. Hoje em dia, consigo viver só com o aluguel daqui.
Morando há mais de 20 anos na região, o advogado conta que viu o movimento crescer por lá. Quando chegou na cidade, a população estimada era de cinco mil habitantes. Atualmente, segundo dados do IBGE de 2022, Imbituba possui mais de 52 mil habitantes.
— Acho que na pandemia foram mais de 10 mil (pessoas que se mudaram para a cidade). O pessoal viu que podia trabalhar em casa, não precisava ir para o escritório. Muita gente que já tinha terreno acabou ficando aqui.
A sensação de segurança também pesou na escolha de Roberto. Ele conta que vive sem preocupações:
— Aqui eu durmo de porta aberta, não fecho o portão, meu carro dorme com a chave na ignição. As roupas de borracha, prancha, fica tudo na rua.,
*Produção: Ana Júlia Santos