Encontrados os corpos de homens que saíram de SP para cobrar dívida no PR

A Polícia Civil do Paraná encontrou nesta sexta-feira (19) os corpos dos quatro homens que foram cobrar uma dívida em Icaraíma, no noroeste do Paraná. O delegado Tiago Andrade Inácio, responsável pelo caso, afirmou que os corpos foram localizados após escavações que começaram na quinta-feira (18) na região onde a picape das vítimas foi achada, em 12 de setembro.
Os corpos estavam em um ponto com plantas jogadas em cima, a 500 metros de distância do veículo. Os corpos de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram identificados por meio das roupas que usavam.
De acordo com o g1, pai e filho, identificados como Antonio Buscariollo, 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, são suspeitos de envolvimento no crime. Eles são considerados foragidos.
"As investigações seguem para a completa identificação dos autores desse crime, mas ainda em sigilo em razão da natureza dos trabalhos realizados", diz o comunicado da polícia desta sexta-feira (19).
Entenda o caso
Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso viajaram em 4 de agosto de São José do Rio Preto (SP), para Icaraíma (PR). A investigação da polícia apurou que eles foram contratados por Alencar Gonçalves de Souza, morador de Icaraíma, que se juntou ao grupo quando todos chegaram à cidade.
A polícia acredita que eles foram no mesmo dia até o distrito de Vila Rica do Ivaí para cobrar um devedor. Depois do primeiro contato, o grupo teria combinado de retornar no dia seguinte.
No dia 5, os quatro apareceram conversando no balcão de uma padaria de Icaraíma por volta das 10h. Esse é o último registro conhecido do grupo, feito por uma câmera de segurança do comércio. Eles deixaram de responder às famílias por volta do meio-dia.
Em 6 de agosto, a esposa de Robishley procurou a polícia de São Paulo para relatar o desaparecimento do marido e dos dois amigos que viajaram com ele.
Quem são os suspeitos?
Ainda em 6 de agosto, a polícia foi até a propriedade no distrito de Vila Rica do Ivaí, onde os quatro haviam estado para a cobrança da dívida. No local, pai e filho, Antonio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, receberam os policiais e foram levados para a delegacia.
— Eles (Antonio e Paulo) confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida — explicou o delegado Gabriel Menezes.
Pai e filho passaram a ser considerados suspeitos depois que deixaram a propriedade logo após serem liberados da delegacia. Desde então, não foram mais encontrados e mandados de prisão temporária contra eles foram expedidos.
Com o avanço da investigação, a Polícia Civil passou a trabalhar com a suspeita de que eles tenham participado de uma emboscada no momento em que os quatro homens foram fazer a cobrança. Os detalhes sobre essa apuração não foram compartilhados.
Segundo a polícia, Antonio tem antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo. Paulo não tem passagens pela polícia. Além disso, todos os familiares que moravam com eles na propriedade desapareceram. Eles também são investigados, mas os nomes não foram divulgados.
Qual era a dívida?
De acordo com a polícia, a família de Antonio e Paulo comprou uma propriedade rural de Alencar por R$ 255 mil. O delegado informou que Alencar, morador de Icaraíma, vendeu a propriedade e dividiu o pagamento em 10 notas promissórias de R$ 25 mil cada. Contudo, nenhuma parcela teria sido quitada e essa seria a cobrança feita pelos outros três.
Menezes também afirmou que familiares dos desaparecidos relataram que os três trabalhavam com cobrança de dívidas havia cerca de 13 anos.
Antes disso, a esposa de uma das vítimas declarou no boletim de ocorrência que o valor da dívida seria de R$ 1 milhão. Outras testemunhas ouvidas pela polícia falaram em R$ 100 mil. Entretanto, até agora, apenas o valor de R$ 255 mil foi confirmado durante a investigação.
Carro no bunker
O coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, informou que o pai de uma das vítimas recebeu uma carta anônima indicando onde o carro do grupo estava. O bilhete foi deixado em frente à casa desse familiar. Os detalhes sobre como a carta chegou até lá não foram divulgados. Um informante também colaborou com as investigações.
O veículo estava enterrado, coberto por uma lona, e foi necessário realizar escavações para retirá-lo na madrugada do último sábado (13). Depois da retirada, a Polícia Científica coletou vestígios de sangue e outros materiais para análise.
— Nós, na hora de manusearmos esse veículo para o guincho fazer a remoção e entrega dele na delegacia, localizamos ainda um objeto no interior do veículo com o nome de uma pessoa. Esse objeto foi apreendido também e entregue à autoridade para exame — afirmou Guilherme Schnaider, tenente da PM Ambiental do Paraná.