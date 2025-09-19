Encontrados os corpos de homens que saíram de SP para cobrar dívida no PR

De acordo com a polícia, a família de Antonio e Paulo comprou uma propriedade rural de Alencar por R$ 255 mil. O delegado informou que Alencar, morador de Icaraíma, vendeu a propriedade e dividiu o pagamento em 10 notas promissórias de R$ 25 mil cada. Contudo, nenhuma parcela teria sido quitada e essa seria a cobrança feita pelos outros três.