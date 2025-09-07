Viral

Evento astronômico
Notícia

Eclipse lunar total: assista à "Lua de Sangue" deste domingo ao vivo

Fenômeno ocorre neste 7 de setembro e é marcado pelo tom avermelhado do satélite

Zero Hora

O maior eclipse total do ano ocorre neste 7 de setembro. O fenômeno será do tipo lunar, quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham perfeitamente, fazendo com que o planeta projete sua sombra sobre a Lua. Assista abaixo à transmissão da "Lua de Sangue".

Bigc Studio/stock.adobe.com
Segundo eclipse total de 2025 ocorre neste domingo.

O eclipse lunar total não poderá ser visto a olho nu no Brasil. Ele irá durar cerca de uma hora e 20 minutos: das 14h30min às 15h52min, no horário de Brasília.

O Observatório Nacional transmite o evento astronômico a partir das 12h de domingo. Assista:

Veja a projeção de onde o eclipse poderá ser visto:

timeanddate/Reprodução
Projeção mostra período em que o eclipse poderá ser visto e em quais países.

Como foi o outro eclipse lunar total de 2025

A primeira "Lua de Sangue" do ano ocorreu na madrugada de 14 de março e foi visível no Brasil.

O ápice do evento foi registrado às 3h58min, e a Lua só voltou a brilhar completamente por volta das 7h. O Observatório Heller & Jung, localizado em Taquara, no Vale do Paranhana, acompanhou e registrou a evolução do eclipse. Imagens capturadas mostraram a transição do satélite ao longo das diferentes fases do fenômeno.

Por que a Lua fica vermelha?

"Lua de Sangue" é o nome dado ao eclipse lunar total. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados, e o planeta projeta sua sombra sobre o satélite. 

A cor vermelha aparece porque, mesmo bloqueada, parte da luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre. Nesse caminho, ocorre a chamada dispersão de Rayleigh — o mesmo efeito que dá cor ao pôr do sol.

As ondas de luz azul se espalham mais facilmente. Já as avermelhadas atravessam a atmosfera e alcançam a Lua. 

Segundo a Nasa, a próxima oportunidade de observar um eclipse lunar total no país será em 3 de março de 2026. A recomendação é iniciar a observação cerca de 75 minutos antes da totalidade para aproveitar melhor o espetáculo em locais onde o fenômeno é visível.

Lukassek/stock.adobe.com
No fenômeno ocorre o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua.


