Eclipse lunar total: assista à "Lua de Sangue" deste domingo ao vivo

O maior eclipse total do ano ocorre neste 7 de setembro. O fenômeno será do tipo lunar, quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham perfeitamente, fazendo com que o planeta projete sua sombra sobre a Lua. Assista abaixo à transmissão da "Lua de Sangue".
O eclipse lunar total não poderá ser visto a olho nu no Brasil. Ele irá durar cerca de uma hora e 20 minutos: das 14h30min às 15h52min, no horário de Brasília.
O Observatório Nacional transmite o evento astronômico a partir das 12h de domingo. Assista:
Veja a projeção de onde o eclipse poderá ser visto:
Como foi o outro eclipse lunar total de 2025
A primeira "Lua de Sangue" do ano ocorreu na madrugada de 14 de março e foi visível no Brasil.
O ápice do evento foi registrado às 3h58min, e a Lua só voltou a brilhar completamente por volta das 7h. O Observatório Heller & Jung, localizado em Taquara, no Vale do Paranhana, acompanhou e registrou a evolução do eclipse. Imagens capturadas mostraram a transição do satélite ao longo das diferentes fases do fenômeno.
Por que a Lua fica vermelha?
"Lua de Sangue" é o nome dado ao eclipse lunar total. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados, e o planeta projeta sua sombra sobre o satélite.
A cor vermelha aparece porque, mesmo bloqueada, parte da luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre. Nesse caminho, ocorre a chamada dispersão de Rayleigh — o mesmo efeito que dá cor ao pôr do sol.
As ondas de luz azul se espalham mais facilmente. Já as avermelhadas atravessam a atmosfera e alcançam a Lua.
Segundo a Nasa, a próxima oportunidade de observar um eclipse lunar total no país será em 3 de março de 2026. A recomendação é iniciar a observação cerca de 75 minutos antes da totalidade para aproveitar melhor o espetáculo em locais onde o fenômeno é visível.