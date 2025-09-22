"Dor é indescritível": influenciadora Clara Maia anuncia perda de um dos gêmeos e diz que o outro luta pela vida

A influenciadora Clara Maia revelou neste domingo (21) que perdeu um dos filhos gêmeos que gestava, Túlio. O irmão, Theo, segue internado e lutando pela vida. Clara é casada com o também influenciador André Coelho. A gestação havia sido anunciada em maio.
O casal já tem dois filhos, também gêmeos, José e João, de um ano. Em uma publicação (veja abaixo), ela desabafou sobre a perda e explicou que precisou passar por um parto de emergência.
"Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Mas uma mãe que perde um filho não tem nome. A dor é indescritível, é como cair no escuro, procurando uma luz no fim do túnel", escreveu a influenciadora.
"Metade do meu coração está assim, em queda livre. Túlio não resistiu. A outra metade está com o Theo, que luta pela vida e para vencer a prematuridade extrema", completou.
"É uma dor que não cabe em palavras, mas que sempre será transformada em amor e memória. Ao mesmo tempo, temos nosso Theo, que luta como um verdadeiro guerreiro para continuar conosco. Cada batida do seu coração é um milagre, cada respiração é uma vitória", escreveu André Coelho.
Ele também enalteceu a dedicação da esposa:
"Você enfrentou cada desafio da gestação, cada medo e cada lágrima com a força de uma verdadeira leoa. Você é a definição de coragem e amor incondicional."
Quem é Clara Maia
Carioca, Clara Maia ganhou projeção nacional ao participar do reality De Férias com o Ex, da MTV. O sucesso no programa fez com que ela se tornasse apresentadora da atração ao lado do marido, André Coelho. Juntos, eles mantém forte presença nas redes sociais. Clara soma mais de dois milhões de seguidores.
Além da carreira como influenciadora digital, ela também é empreendedora e fundadora de marcas em diferentes segmentos: moda praia, lifestyle, produtos para pets, joias e uma plataforma digital voltada ao universo fitness, conforme O Globo.
Clara e André ainda participaram do reality Power Couple e anunciaram a primeira gravidez em outubro de 2022. Os gêmeos José e João nasceram em 17 de abril de 2023. Poucos meses depois, a influenciadora engravidou novamente de gêmeos.
