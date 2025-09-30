Criança de cinco anos sobrevive ao lado dos corpos dos pais após acidente em Pernambuco

Uma criança de cinco anos sobreviveu a um acidente de trânsito no km 95 da BR-424, em Garanhuns, no Estado de Pernambuco — os pais do menino morreram após o impacto. O carro foi localizado na segunda-feira (29), porém, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deve ter ocorrido entre sábado (27) e domingo (28).
De acordo com a Polícia Civil, a hipótese é de que o automóvel tenha colidido contra um cavalo, saído da pista e capotado em seguida. As informações são da Folha de S. Paulo.
Um morador encontrou a criança perto do carro e chamou os socorristas. O pai do menino tinha 31 anos e a mãe 33 anos. Os corpos ficaram presos nas ferragens, ambos morreram no local.
A criança estava usando uma cadeirinha e, para a Polícia Rodoviária Federal, o uso do assento foi o que fez o menino sobreviver ao acidente.
Ele foi encontrado consciente e sem ferimentos aparentes. Depois, a criança foi encaminhada ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns, para avaliação médica.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia da 134ª Circunscrição de Garanhuns instaurou inquérito para investigar como aconteceu o acidente.