Criança de cinco anos sobrevive ao lado dos corpos dos pais após acidente em Pernambuco

Uma criança de cinco anos sobreviveu a um acidente de trânsito no km 95 da BR-424, em Garanhuns, no Estado de Pernambuco — os pais do menino morreram após o impacto. O carro foi localizado na segunda-feira (29), porém, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deve ter ocorrido entre sábado (27) e domingo (28).