Como usar o Nano Banana de graça? Veja passo a passo

O Nano Banana é um recurso avançado de Inteligência Artificial (IA) generativa para criação e edição de imagens, acessível tanto pelo aplicativo Gemini quanto pelo Google AI Studio. Foi apresentado em uma atualização do Gemini.
O grande diferencial está na precisão e velocidade: ele mantém a consistência de rostos, ângulos e detalhes com fidelidade, evitando distorções, e entrega os resultados em poucos segundos, muito mais rápido que outros modelos, como ChatGPT ou MidJourney AI.
É possível utilizar o modo Nano Banana tanto para tarefas simples, como mudar a cor de objetos, ajustar a iluminação de uma cena ou apagar pessoas ao fundo de suas fotos, quanto para edições mais complexas. Trocar roupas, alterar cenários, misturar várias fotos em uma única composição ou aplicar o estilo de uma imagem em outra são alguns dos exemplos.
Todas as imagens recebem uma marca-d’água visível e também a marcação digital SynthID, que ajuda a identificar a origem em IA.
Como usar o Nano Banana no Google AI Studio
Acesso gratuito
O Nano Banana pode ser usado de forma gratuita em duas plataformas: Google AI Studio e LM Arena.
- No AI Studio, basta entrar no site, fazer login com a conta Google e começar a criar.
- No LM Arena, o acesso inicial nem exige login e funciona como ambiente de testes, onde o modelo aparece de forma anônima.
A versão gratuita possui 10 créditos mensais e processamento padrão. Recursos avançados, como edição em alta resolução e prioridade na fila, estão disponíveis apenas nos planos pagos. Ainda assim, é possível explorar praticamente todas as funções básicas sem custo, desde que os créditos sejam usados com estratégia.
Recursos mais úteis na versão gratuita
- Edição por texto: permite alterar partes específicas da imagem com comandos simples — trocar roupas, testar tatuagens, mudar penteados, modificar fundos ou ajustar a iluminação.
- Transferência de estilo: aplica o visual de uma imagem em outra, ideal para participar de trends ou transformar fotos em versões artísticas.
Essas funções são práticas para posts em redes sociais, protótipos visuais e criações pessoais. Para melhores resultados, descreva cores, estilos e contextos de forma detalhada no prompt.
Dicas para um melhor aproveitamento
- Prefira a edição ao invés da criação do zero: o modelo trabalha melhor quando tem uma foto de referência.
- Use imagens adicionais: é possível enviar até 9 referências para garantir maior precisão nos detalhes.
- Seja específico nos prompts: em vez de pedir “mude o fundo para uma montanha”, especifique: “transforme o fundo em uma montanha nevada com vegetação densa e luz suave”.
Passo a passo de como usar o Nano Banana
- Acesse o site: entre da Ai Studio do Google (aistudio.google.com).
- Inicie o chat: clique no botão “Get Started”, no canto superior direito da página.
- Ative o Nano Banana: procure o ícone de uma banana e clique em “Try Nano Banana”.
- Escreva seu prompt: digite, no campo de texto, o que você deseja gerar ou editar (veja abaixo dicas de como montar um bom prompt).
- Rode o comando: clique no botão amarelo “Run” ou pressione Ctrl + Enter.
- Pronto: em poucos segundos, sua imagem aparecerá para visualizar e baixar.
Vale a pena pagar?
Os planos pagos começam em US$ 10 por mês, oferecendo mais créditos, velocidade de processamento e direitos comerciais. Para quem usa a ferramenta de forma esporádica, a versão gratuita já atende bem. A assinatura só compensa para quem precisa produzir imagens em volume e com rapidez profissional.
Como escrever bons prompts
- Utilize de 2 a 5 frases — de preferência traduza para o inglês.
- Seja claro, detalhado e objetivo.
- Evite metáforas, termos vagos ou descrições muito longas — o modelo interpreta comandos literalmente.
Para fotos realistas: descreva cena, iluminação, ângulo, texturas e até pequenas imperfeições (como poros na pele ou arranhões). Termos como fotografia documental ou editorial ajudam a guiar o estilo.
Para artes: especifique o estilo (aquarela, quadrinhos, pintura clássica, anime, etc.), incluindo cores, texturas e técnicas. Quanto mais precisa for a referência, mais fiel será o resultado.
Exemplos de edições feitas pelo Nano Banana:
1 - Criado do zero:
Prompt usado: "Crie uma imagem de uma banana tomando chimarrão, com roupas de gaúcho"
Resultado:
2 - Criado do zero:
Prompt usado: "Crie a imagem de um gatinho laranja sentado em uma nuvem, estendendo a pata em direção a um avião voando próximo. O gatinho deve ser maior que o avião, que deve ter o tamanho de um pequeno novelo de lã. O fundo deve ser um céu azul brilhante normal, com nuvens suaves e fofas. Crie uma cena divertida e excêntrica, mantendo as proporções e a perspectiva consistentes, em estilo de foto realista"
Resultado:
3 - Criado com a imagem abaixo:
Prompt usado: "Coloque esta mulher em um cenário realista de tapete vermelho, com uma plateia em pé à frente de uma barreira, segurando cartazes e acenando. Ela deve estar usando um vestido de gala vermelho simples e segurando um troféu dourado em uma das mãos. Mantenha o cabelo e o rosto fiéis à foto enviada. Preserve a proporção do corpo e a anatomia correta. A imagem deve ter o estilo de foto de paparazzi, como se fosse tirada com flash"
Resultado:
*Produção: Camila Mendes
