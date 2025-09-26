Como usar o Nano Banana de graça? Veja passo a passo

Prompt usado: "Crie a imagem de um gatinho laranja sentado em uma nuvem, estendendo a pata em direção a um avião voando próximo. O gatinho deve ser maior que o avião, que deve ter o tamanho de um pequeno novelo de lã. O fundo deve ser um céu azul brilhante normal, com nuvens suaves e fofas. Crie uma cena divertida e excêntrica, mantendo as proporções e a perspectiva consistentes, em estilo de foto realista"