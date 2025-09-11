Como Shrek ajudou um executivo demitido da Disney a se vingar e criar um império de US$ 3,8 bilhões

Em 1974, aos 24 anos, Jeffrey assumiu um cargo na Paramount como assistente do presidente. Poucos anos depois, o presidente contratou Michael Eisner, que, em 1984, assumiu como CEO da Disney, que enfrentava dificuldades. Sem perder tempo, ele colocou Katzenberg como presidente do estúdio. Assim, Katzenberg e Eisner formaram a parceria mais promissora de Hollywood na época, até que, 19 anos depois, o vínculo terminou no que foi considerado um dos maiores erros da indústria do entretenimento.