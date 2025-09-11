Como Shrek ajudou um executivo demitido da Disney a se vingar e criar um império de US$ 3,8 bilhões

Ele era o cérebro por trás dos maiores sucessos da Disney: A Pequena Sereia, O Rei Leão, Aladdin e A Bela e a Fera. Nos anos 1980 e 1990, Jeffrey Katzenberg transformou a divisão de filmes do estúdio de animação da empresa em uma verdadeira máquina de sucesso, trazendo de volta a era de ouro da animação.
Mas quando parecia chegar ao topo, ele foi traído por um amigo de longa data. Preterido para uma promoção que todos acreditavam ser sua, Katzenberg foi demitido, em um golpe que chocou Hollywood.
O que poderia ter sido o fim de sua carreira se transformou em combustível para uma revanche bilionária. A partir dessa rejeição, ele criou um estúdio que rivalizaria com a Disney e mudaria para sempre a indústria do entretenimento.
O surgimento
Em 1974, aos 24 anos, Jeffrey assumiu um cargo na Paramount como assistente do presidente. Poucos anos depois, o presidente contratou Michael Eisner, que, em 1984, assumiu como CEO da Disney, que enfrentava dificuldades. Sem perder tempo, ele colocou Katzenberg como presidente do estúdio. Assim, Katzenberg e Eisner formaram a parceria mais promissora de Hollywood na época, até que, 19 anos depois, o vínculo terminou no que foi considerado um dos maiores erros da indústria do entretenimento.
Sob supervisão de Katzenberg, a gestão bateu recordes de lucro trimestre após trimestre. Ele foi responsável por sucessos como Quem Viu Roger Rabbit? (1988), A Bela e a Fera (1991), Aladdin (1992) e, triunfalmente, O Rei Leão (1994). Além da animação, Katzenberg comandou a divisão de live-action, produzindo Uma Linda Mulher (1990) e Três Homens e um Bebê (1987). Também comprou a Miramax, garantindo hits como Pulp Fiction (1994).
Embora Eisner recebesse boa parte do crédito, era evidente que o sucesso era coletivo. Katzenberg havia sido descrito por um analista como “provavelmente 80% responsável” pela valorização das ações da Disney, segundo o The Hollywood Reporter.
A crise
Tudo mudou após um acidente aéreo em 1994. Frank Wells, número dois da Disney na época, morreu em uma viagem de helicóptero que deveria durar menos de cinco minutos, mas que nunca se completou. O motor falhou e a aeronave caiu em uma encosta. Wells morreu, e imediatamente criou-se um vácuo na hierarquia de Hollywood.
Katzenberg buscava o cargo. Mas o CEO Eisner estava relutante em promovê-lo, apesar da longa parceria. Em agosto, seis meses após a morte de Wells e poucas semanas depois do lançamento do sucesso O Rei Leão, Eisner demitiu Katzenberg. A notícia surpreendeu Hollywood. Um membro do conselho da empresa na época afirmou ao The New York Times que “dentro da empresa, não havia oportunidade de ir além do que ele já fazia.”
O recomeço
Duas semanas após a demissão, Katzenberg anunciou uma parceria com Steven Spielberg e David Geffen para criar a DreamWorks, o primeiro novo estúdio de Hollywood a se firmar em meio século.
“Depois de décadas trabalhando nas sombras de outros, o pequeno Jeffrey Katzenberg finalmente conquistou seu lugar ao sol”, afirmou o The New York Times.
Em 2001, ele declarou ao The Guardian sobre sua saída da Disney:
“Amei cada dia que estive lá, por 10 anos. (...) Quando saí, o mais difícil foi pensar que nunca mais faria animação. Isso me levou a criar a DreamWorks.”
“O Katzenberg tinha a Disney e, antes disso, a Paramount em sua mira por seis anos. E agora ele os derrubou”, publicou o The New York Times na época.
O divórcio profissional também rendeu um processo milionário. Em 1999, a Disney pagou quase US$ 270 milhões a Katzenberg, após Eisner admitir ter dito: “Acho que odeio o pequeno anão.”
O começo da virada
Na DreamWorks, Katzenberg assumiu a responsabilidade pela animação, motivado a concorrer com a Disney. E com Shrek, conseguiu. Ele descobriu o livro infantil Shrek! (1990) e viu potencial. Spielberg havia comprado os direitos no início dos anos 1990 para um projeto em 2D, mas o estúdio o tratava como secundário.
Enquanto isso, O Príncipe do Egito (1998), seu grande investimento, custou US$ 60 milhões e rendeu US$ 218 milhões, tornando-se o maior sucesso animado fora da Disney até então. Mesmo assim, naquele ano, em primeiro lugar ficou Mulan, com US$ 304 milhões de lucro.
No mesmo período, a Pixar lançou Vida de Inseto, enquanto a DreamWorks lançou Antz, que chegou a ser acusado por Steve Jobs, CEO da Pixar na época, de ser uma cópia. Antz foi um sucesso, faturando US$ 171 milhões, mas Vida de Inseto o superou com US$ 363 milhões.
A revanche
Katzenberg ainda não havia conseguido superar o sucesso da Disney. O verdadeiro divisor de águas foi Shrek. O desenvolvimento do filme foi cheio de riscos: foi necessário adaptar o ogro para torná-lo mais agradável, sem perder sua linha de anti-herói. O personagem do Burro, que aparecia apenas brevemente no livro, foi transformado em um personagem falante, alívio cômico e parceiro do ogro. A ogra, com quem Shrek se casava no final do livro, foi transformada em uma princesa sob uma maldição.
O personagem Lord Farquaad não aparece no livro, mas foi criado para o filme. Ele é um homem cruel que vive em um castelo perfeito, dentro de um parque de diversões repleto de personagens de contos de fadas satirizados. Com rosto quadrado e sobrancelhas arqueadas, Farquaad foi associado pelos fãs ao ex-amigo de Katzenberg, reforçando a ideia de que a animação contém várias indiretas e críticas à Disney e seus executivos.
Quando Shrek estreou em 2001, o impacto foi imediato. O filme arrecadou US$ 484 milhões em todo o mundo, provando que a DreamWorks podia rivalizar com a Disney não apenas em qualidade, mas também em inovação e apelo cultural. O Oscar de Melhor Filme de Animação, conquistado por Shrek no mesmo ano, foi o símbolo máximo dessa revanche: um reconhecimento oficial de que a DreamWorks havia chegado para ficar.
Além dos outros dois filmes da trilogia de Shrek, o estúdio lançou diversos outros sucessos da animação: Espanta Tubarão (2004), Madagascar (2005), Bee Movie (2007), KungFu Panda (2008), Megamente (2010) e Trolls (2016). Mais recentemente, a DreamWorks ganhou tres nomeações para o Oscar com Robô Selvagem (2024).