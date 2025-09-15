Como fazer miniatura com IA? Veja o passo a passo para transformar a sua foto em boneco 3D

Para criar um boneco 3D é necessário acessar o Gemini 2.5 Flash Image. Existem versões pagas e gratuitas da IA, com base na capacidade de resposta. A versão gratuita é o modelo 2.5 Flash. Já o plano Google AI Pro possui mensalidade de R$ 96,99 e é voltado para usuários que necessitam de funcionalidades aprofundadas.