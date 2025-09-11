Como fazer atualização do CadÚnico, obrigatória para 2 milhões de brasileiros

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou uma nova categoria na Revisão Cadastral de 2025 do CadÚnico. O grupo reúne famílias cuja última atualização cadastral tenha sido feita entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2023. A medida pode englobar até 2 milhões de pessoas.