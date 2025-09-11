Como fazer atualização do CadÚnico, obrigatória para 2 milhões de brasileiros

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou uma nova categoria na Revisão Cadastral de 2025 do CadÚnico. O grupo reúne famílias cuja última atualização cadastral tenha sido feita entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2023. A medida pode englobar até 2 milhões de pessoas.
A lista dos convocados para a atualização ficará disponível a partir de 29 de setembro, exclusivamente para gestores municipais pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família.
A composição do grupo levou em conta cruzamento de dados do CadÚnico, do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Tarifa Social de Energia Elétrica.
As famílias também receberão mensagens de convocação no extrato de pagamento do Bolsa Família e no aplicativo do programa.
O prazo de referência para o início das atualizações é 12 de setembro de 2025. Quem não comparecer poderá ter seu benefício bloqueado por até dois meses, e até mesmo cancelado.
Como fazer a atualização?
A atualização deve ser realizada pelo responsável familiar (RF), que forneceu os dados no cadastro original, ou por um representante legal (RL), em casos de tutela, guarda ou curatela.
Documentos exigidos:
- Responsável familiar: CPF ou título de eleitor
- Demais membros da família: ao menos um documento (CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, RG ou carteira de trabalho)
- Representante legal: termo de guarda, tutela ou curatela
Famílias unipessoais precisam passar obrigatoriamente por atualização domiciliar, salvo exceções para indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.
Onde atualizar
A atualização deve ser feita nos setores do CadÚnico em cada município, geralmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nas secretarias de assistência social.
Manter os dados atualizados garante a continuidade dos benefícios.