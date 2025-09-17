Como fazer a trend da Polaroid com artistas usando IA? Veja o passo a passo

Nas últimas semanas, fotos de fãs com seus ídolos na frente de uma cortina branca inundaram as redes sociais. A trend recria um sonho de tiete realizado com inteligência artificial: uma foto hiper-realista ao lado do seu artista favorito.
As imagens que viralizaram foram feitas com a Inteligência Artificial (IA) do Google, o Gemini. GZH testou o mesmo comando também no ChatGPT, mas os resultados não ficam tão realistas.
Para matar a saudade
Alguns usuários também aproveitaram o comando para fazer fotos com seus entes queridos que já faleceram. O passo a passo é o mesmo, trocando apenas a foto do artista para a pessoa desejada.
Fãs do Michael Jackson usaram a técnica para simular fotos do príncipe do Pop com seus filhos. Paris, a única filha de Michael, comentou na publicação: "amei".
Passo a passo de como fazer a trend da foto com seu ídolo
1. Acesse o Gemini
Entre pelo site ou aplicativo oficial.
2. Escolha as imagens
- Use uma foto sua em boa qualidade.
- Escolha uma foto do seu ídolo com o rosto bem visível.
Atenção: o penteado, a roupa e a maquiagem serão recriados iguais aos da imagem escolhida.
3. Cole o comando principal
"Crie uma foto simulando uma tirada por uma câmera Polaroid que junte as duas pessoas das imagens enviadas. É essencial que os rostos e características faciais permaneçam inalterados. As pessoas devem estar em um abraço caloroso e natural, com expressões felizes e descontraídas, e os rostos próximos um do outro. A composição deve ser casual, sem nenhum objeto ou assunto em destaque, transmitindo uma cena do cotidiano. A imagem deve apresentar um desfoque suave no fundo (efeito bokeh sutil), enquanto as pessoas permanecem nítidas. A iluminação deve simular um flash difuso em um quarto escuro, espalhado de forma consistente por toda a cena, criando uma atmosfera íntima. O fundo da foto deve ser uma cortina branca simples e uniforme atrás das pessoas."
4. Personalize o resultado
Antes de enviar o pedido, você pode editar o texto acima para definir alguns detalhes, como o formato da foto (quadrado, retangular, horizontal) e a posição das pessoas (uma na frente da outra, de mãos dadas, ambas com o mesmo tamanho, uma mais baixa...)
Exemplos que bombaram:
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular