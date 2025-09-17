Viral

Como fazer a trend da Polaroid com artistas usando IA? Veja o passo a passo

Descubra como fãs estão fazendo fotos realistas com seus ídolos

Gemini/Reprodução
Imagem gerada por IA no Gemini mostra Lady Gaga ao lado de Zeca Pagodinho.

Nas últimas semanas, fotos de fãs com seus ídolos na frente de uma cortina branca inundaram as redes sociais. A trend recria um sonho de tiete realizado com inteligência artificial: uma foto hiper-realista ao lado do seu artista favorito.

As imagens que viralizaram foram feitas com a Inteligência Artificial (IA) do Google, o Gemini. GZH testou o mesmo comando também no ChatGPT, mas os resultados não ficam tão realistas.

Para matar a saudade

Alguns usuários também aproveitaram o comando para fazer fotos com seus entes queridos que já faleceram. O passo a passo é o mesmo, trocando apenas a foto do artista para a pessoa desejada.

Fãs do Michael Jackson usaram a técnica para simular fotos do príncipe do Pop com seus filhos. Paris, a única filha de Michael, comentou na publicação: "amei".

Passo a passo de como fazer a trend da foto com seu ídolo

1. Acesse o Gemini
Entre pelo site ou aplicativo oficial.

2. Escolha as imagens

  • Use uma foto sua em boa qualidade.
  • Escolha uma foto do seu ídolo com o rosto bem visível.

Atenção: o penteado, a roupa e a maquiagem serão recriados iguais aos da imagem escolhida.

3. Cole o comando principal
"Crie uma foto simulando uma tirada por uma câmera Polaroid que junte as duas pessoas das imagens enviadas. É essencial que os rostos e características faciais permaneçam inalterados. As pessoas devem estar em um abraço caloroso e natural, com expressões felizes e descontraídas, e os rostos próximos um do outro. A composição deve ser casual, sem nenhum objeto ou assunto em destaque, transmitindo uma cena do cotidiano. A imagem deve apresentar um desfoque suave no fundo (efeito bokeh sutil), enquanto as pessoas permanecem nítidas. A iluminação deve simular um flash difuso em um quarto escuro, espalhado de forma consistente por toda a cena, criando uma atmosfera íntima. O fundo da foto deve ser uma cortina branca simples e uniforme atrás das pessoas."

4. Personalize o resultado

Antes de enviar o pedido, você pode editar o texto acima para definir alguns detalhes, como o formato da foto (quadrado, retangular, horizontal) e a posição das pessoas (uma na frente da outra, de mãos dadas, ambas com o mesmo tamanho, uma mais baixa...)

Exemplos que bombaram:

