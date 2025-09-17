3. Cole o comando principal

"Crie uma foto simulando uma tirada por uma câmera Polaroid que junte as duas pessoas das imagens enviadas. É essencial que os rostos e características faciais permaneçam inalterados. As pessoas devem estar em um abraço caloroso e natural, com expressões felizes e descontraídas, e os rostos próximos um do outro. A composição deve ser casual, sem nenhum objeto ou assunto em destaque, transmitindo uma cena do cotidiano. A imagem deve apresentar um desfoque suave no fundo (efeito bokeh sutil), enquanto as pessoas permanecem nítidas. A iluminação deve simular um flash difuso em um quarto escuro, espalhado de forma consistente por toda a cena, criando uma atmosfera íntima. O fundo da foto deve ser uma cortina branca simples e uniforme atrás das pessoas."