Como fazer a trend da foto studio? Veja o passo a passo

A trend da foto studio é a nova febre das redes sociais e já soma milhares de compartilhamentos no Instagram e TikTok.
A proposta busca transformar uma selfie comum em retrato com estética profissional de estúdio, usando a Inteligência Artificial (IA) Gemini, do Google, que utiliza a tecnologia Nano-Banana para gerar resultados mais aprimorados.
Embora a maioria use a ferramenta do Google, outras IAs, como o ChatGPT, também estão sendo utilizadas.
Assim como aconteceu com a onda da foto Polaroid, muitos usuários participam e costumam compartilhar os prompts usados, o que gera maior adesão nas redes sociais. A seguir, veja o passo a passo de como fazer.
Prompt para fazer trend da foto studio
Há um texto base que deve ser utilizado para participar da trend. Ele deve ser editado para se adequar às suas próprias características físicas e estilo desejado. Veja o passo a passo de como fazer:
- Acesse o Google Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)
- Cole o prompt a seguir com a imagem escolhida:
"Retrato pessoal de alta gama, ultra realista da pessoa na foto fornecida, preservando sua fisionomia, idade aparente, gênero, tom de pele, cabelo, olhos e expressão únicos.
Negativos: Não distorcer traços, sem mudanças de idade ou gênero, sem pele plástica, sem roupas inventadas (salvo o fallback indicado), sem dedos extras ou ausentes, sem ruído, sem textos nem marcas d’água. Texturas de pele, cabelo e tecido fotorealistas.
Sujeito principal (é preciso editar para as suas características): Uma mulher com cabelo solto e levemente desalinhado, de tonalidade castanho-escuro. O cabelo é intensamente iluminado por trás, criando um halo dourado luminoso que contrasta fortemente com o tundo escuro.
Expressão e pose: Ela gira o rosto em direção à câmera, com o olhar direto mas parcialmente coberto por sombras. Sua boca está levemente entreaberta, acrescentando um ar expressivo e íntimo à imagem. A peça de roupa, uma blusa preta gola alta, sugerem um retrato artístico.
Iluminação: Contraluz muito forte e quente, provavelmente com um gel amarelo/laranja, que envolve o contorno do cabelo. Uma fonte secundária fria (luz azul/verde) ilumina o rosto e parte do ombro, criando um contraste de cores complementares (quente no cabelo, frio na pele). O fundo é totalmente escuro, isolando completamente a modelo e destacando os brilhos da sua cabeleira.
Cor e atmosfera: A imagem explora um esquema bicolor quente-frio. O resultado é dramático, cinematográfico e com um toque etéreo.
Lente: Lente fixa (prime), entre 50mm e 85mm em formato full frame. Isso se deduz pela suave compressão do rosto e dos ombros, típica de lentes de retrato. Abertura ampla (f/1.4 - f/2.8).
Estilo fotográfico: Retrato artístico com forte intenção dramática.
- Pronto! Sua imagem profissional está pronta para ser usada.
