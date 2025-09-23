Como fazer a trend da foto em preto e branco? Veja o melhor prompt para usar

O resultado chama atenção pelo realismo e pelo apelo estético — especialmente por simular gotas de água sobre o rosto, com sombras marcantes e plano fechado de alta definição, quase como um ensaio fotográfico.
A tendência começou a circular no TikTok. Um dos vídeos mais populares no Brasil, publicado pela influenciadora Lígia Teles, acumula mais de 500 mil visualizações com a versão estilizada da imagem gerada pelo ChatGPT.
Retrato com cara de estúdio, feito com IA
O responsável pela funcionalidade é o modelo GPT-4o, lançado pela OpenAI em março. Ele permite a criação de imagens diretamente na conversa com a IA — inclusive na versão gratuita, embora com limite diário.
Para quem assina o plano Plus, que custa US$ 20 (cerca de R$ 110 na cotação atual), o uso da ferramenta é mais amplo e rápido.
Apesar do realismo, nem sempre o resultado é perfeito. Como as imagens são geradas a partir de padrões da IA, podem ocorrer distorções em detalhes como olhos, mãos ou proporções faciais. Por isso, testar diferentes fotos e ajustes no prompt pode melhorar a aparência final.
Como fazer a trend da foto em preto e branco
Participar da trend é simples, desde que você tenha uma foto nítida do rosto e acesso ao ChatGPT com suporte à geração de imagens.
Confira o passo a passo:
- Acesse o ChatGPT pelo navegador ou app oficial (disponível para Android e iPhone). Certifique-se de estar usando uma conta no plano Plus ou que possa utilizar a geração de imagens.
- Toque no ícone de "+" e selecione a opção "Adicionar fotos e arquivos". Envie uma imagem com boa iluminação, em que seu rosto esteja visível e em destaque.
- Com a foto anexada, cole o prompt usado na trend: "Chat, você poderia criar um retrato do meu rosto em primeiro plano, com alto contraste e tocado na frente, em preto e branco com lentes 35mm e qualidade 4K HD? Com exposição no amor, gotas de água no rosto, sombra preta de 43,3". É possível personalizar detalhes para mudar o estilo, como trocar a lente ou o tipo de iluminação.
- Aguarde o processamento. A imagem pode demorar alguns segundos para ser gerada. Se o resultado não agradar, tente novamente com outra foto ou ajuste o prompt.
Como fazer com outras IAs?
Além do ChatGPT, outras ferramentas com inteligência artificial permitem fazer imagens personalizadas de desenhos feitos à mão. Veja algumas opções:
Plataformas pagas
- Midjourney: oferece comandos detalhados e resultados personalizáveis. Planos a partir de US$ 10 (R$ 54) mensais
- Deep Dream Generator: utiliza algoritmos da OpenAI para transformar imagens. Planos a partir de US$ 3,99 (R$ 21,89) mensais
Plataformas gratuitas
- getimg.ai: gera imagens sem necessidade de assinatura. Para melhores resultados, o ideal é utilizar prompts em inglês
- Grok (X/Twitter): integrada à rede social, a IA pode ser usada por alguns usuários gratuitamente por um limite de tentativas
- Gemini (Google): versão com geração de imagens foi integrada recentemente à IA da gigante de buscas
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.